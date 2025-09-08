Державна податкова служба (ДПС) відкрила 20 Офісів податкових консультантів для підтримки платників податків у різних регіонах України. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Деталі

Офіси 8 вересня розпочали роботу одночасно у 20 областях, крім Донеччини, Луганщини, Сумщини, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Адреси офісів.

До роботи вже залучено близько 1500 податківців, у кожному офісі працюватиме щонайменше шість консультантів.

Карнаух пояснила, що ідея створити Офіси виникла після успішної роботи консультаційних центрів із питань ризиків, які допомагали бізнесу розблоковувати податкові накладні.

«Це мережа пунктів турботи – де підприємець, ФОП чи громадянин може отримати пораду, що зекономить йому час, гроші й нерви. Головне – це спілкування віч-на-віч. Консультант та відвідувач», – наголосила керівниця ДПС.

В податкових консультантів можна отримати безкоштовні поради щодо оподаткування, електронних сервісів, податкових спорів, аудиту, перевірок, обігу підакцизних товарів, податкового боргу, трансфертного ціноутворення та інших питань.

Мета ініціативи – підвищити податкову грамотність, зменшити кількість спорів і штрафів, стимулювати добровільну сплату податків і вибудувати довіру бізнесу до держави.

Контекст

Минулого тижня ДПС заявила про зростання надходжень до державного бюджету. За словами Карнаух, виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9%. Це майже 71 млрд грн, який додатково отримали до загального фонду бюджету.

За січень-серпень надійшло 868,3 млрд грн надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже +173 млрд грн (+24,9%).

Водночас у серпні кількість фактичних податкових перевірок зменшилася майже на третину порівняно з липнем.