Carlsberg остаточно пішла з РФ, продавши «Балтику» за третину ринкової вартості

Датська компанія Carlsberg Group отримала близько 2,3 млрд датських крон ($320 млн) від продажу пивоварної компанії «Балтика». Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2024 рік. Раніше Carlsberg оцінювала свої російські активи в $1,06 млрд, що більш ніж утричі перевищує суму угоди.

Деталі

Угода завершена в грудні 2024 року. Активи придбані двома менеджерами, які обіймали керівні посади в компанії. Покупці не вказані, але, за інформацією російського «Інтерфаксу», 98,65% акцій перейшло до власності ТОВ «ВГ Інвест», зареєстрованого в серпні 2024 року. Генеральним директором цієї компанії був віцепрезидент «Балтики» Єгор Гусельников.

Група отримала 100% частки в Carlsberg Azerbaijan та Carlsberg Kazakhstan. Продажа «Балтики» ознаменувала завершення понад 25-річної присутності Carlsberg в Росії, заявили в компанії.

Контекст

28 березня 2022 року Carlsberg оголосила про продаж «Балтики» та припинення інвестицій, виробництва, продажу і реклами бренду в Росії. У червні компанія знайшла покупця для свого бізнесу, що включав вісім пивоварних заводів на території Росії, а частка «Балтики» на ринку тоді становила 27%.

16 липня 2023 року президент РФ Володимир Путін передав активи «Балтики» в тимчасове управління «Росмайну». В серпні Carlsberg відмовилася укладати угоду, яка б легітимізувала захоплення активів, підкресливши, що Росія незаконно конфіскувала їх, і заявила, що не буде підтримувати цей процес.

Через обмежену співпрацю з російською владою Carlsberg не змогла знайти прийнятного рішення щодо ситуації з липня 2023 року. У відповідь на захоплення активів компанія розірвала ліцензійні угоди на свої бренди в Росії.

2 грудня 2024 року Кремль виключив Baltika Breweries з переліку активів, що перебувають під тимчасовим управлінням, і повернув контроль над ними компанії Carlsberg.

Через день після повернення контролю над «Балтикою» Carlsberg оголосила про остаточний вихід із Росії. Компанія володіла вісьмома пивоварними заводами і налічувала близько 8400 співробітників. У 2023 році компанія списала $1,41 млрд активів, повʼязаних із «Балтикою».