«Завод Кобзаренка» розпочав постачання аграрної техніки в Уругвай

Один із провідних українських виробників сільськогосподарської техніки «Завод Кобзаренка» уперше експортував свою продукцію до країн Південної Америки, зокрема до Уругваю, повідомила пресслужба компанії 27 січня.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, виробник уперше здійснює експорт до Уругваю.

«Одразу два тюковози ПТ-18 вирушають до нового дилера в порт Монтевідео, щоб стати на службу нашим клієнтам у Південній Америці», – сказано в повідомленні.

Контекст

Компанія заснована у 1993 році, як українсько-німецьке товариство «Флігель», перейменована в «Завод Кобзаренка» в 2008 році.

Бізнес започаткував майже 30 років тому Анатолій Кобзаренко у селищі Липова Долина Сумської області. Кобзаренко придбав зварювальний апарат, автомобіль та факс та поставив набуте в гаражі і почав збирати тачки та возики для саду та городу, а згодом перейшов на тракторні причепи. Як компанія виросла у компанію із мільярдним виторгом – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.