«Завод Кобзаренка» розпочав постачання аграрної техніки в Уругвай

Один із провідних українських виробників сільськогосподарської техніки «Завод Кобзаренка» уперше експортував свою продукцію до країн Південної Америки, зокрема до Уругваю, повідомила пресслужба компанії 27 січня.
Ключові факти
- Згідно із повідомленням, виробник уперше здійснює експорт до Уругваю.
- «Одразу два тюковози ПТ-18 вирушають до нового дилера в порт Монтевідео, щоб стати на службу нашим клієнтам у Південній Америці», – сказано в повідомленні.
Контекст
Компанія заснована у 1993 році, як українсько-німецьке товариство «Флігель», перейменована в «Завод Кобзаренка» в 2008 році.
Бізнес започаткував майже 30 років тому Анатолій Кобзаренко у селищі Липова Долина Сумської області. Кобзаренко придбав зварювальний апарат, автомобіль та факс та поставив набуте в гаражі і почав збирати тачки та возики для саду та городу, а згодом перейшов на тракторні причепи. Як компанія виросла у компанію із мільярдним виторгом – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
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