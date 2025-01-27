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«Завод Кобзаренка» розпочав постачання аграрної техніки в Уругвай

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Один із провідних українських виробників сільськогосподарської техніки «Завод Кобзаренка» уперше експортував свою продукцію до країн Південної Америки, зокрема до Уругваю, повідомила пресслужба компанії 27 січня.

Ключові факти

  • Згідно із повідомленням, виробник уперше здійснює експорт до Уругваю. 
  • «Одразу два тюковози ПТ-18 вирушають до нового дилера в порт Монтевідео, щоб стати на службу нашим клієнтам у Південній Америці», – сказано в повідомленні.

Контекст

Компанія заснована у 1993 році, як українсько-німецьке товариство «Флігель», перейменована в «Завод Кобзаренка» в 2008 році. 

Бізнес започаткував майже 30 років тому Анатолій Кобзаренко у селищі Липова Долина Сумської області. Кобзаренко придбав зварювальний апарат, автомобіль та факс та поставив набуте в гаражі і почав збирати тачки та возики для саду та городу, а згодом перейшов на тракторні причепи. Як компанія виросла у компанію із мільярдним виторгом – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

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