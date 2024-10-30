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Навіщо Крот купує Ursus /колаж Анастасія Решетнік
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Купити польську легенду. Співзасновник IT-холдингу Techiia Олег Крот купує за $18,5 млн збанкрутілий тракторний завод у Польщі. Навіщо йому це

Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

3 хв читання

Співзасновник IT-холдингу Techiia Олег Крот купує за $18,5 млн збанкрутілий тракторний завод у Польщі Фото колаж Анастасія Решетнік

Техпідприємець Олег Крот задумав відродити легендарного польського виробника тракторів Ursus. Його компанія виграла тендер на покупку активів компанії за $18,5 млн. Що далі? Крот переконує, що вироблятиме там трактори та іншу сільгосптехніку. Які перші подробиці угоди вже відомі?

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«Плануємо інвестувати в Ursus $50 млн протягом п’яти років», – каже співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот, який 24 жовтня виграв тендер на придбання збанкрутілого виробника тракторів у Польщі за $18,5 млн. 

Новина наробила галасу в польських медіа. «Причина шуму – інформація, що пан Олег брав участь в угодах з російськими компаніями через офшори та підозрюється у шахрайстві з бразильським підприємцем», – говорить Кароль Зарайчик, який очолював Ursus у 2016-2022 роках. 

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