Купити польську легенду. Співзасновник IT-холдингу Techiia Олег Крот купує за $18,5 млн збанкрутілий тракторний завод у Польщі. Навіщо йому це

Техпідприємець Олег Крот задумав відродити легендарного польського виробника тракторів Ursus. Його компанія виграла тендер на покупку активів компанії за $18,5 млн. Що далі? Крот переконує, що вироблятиме там трактори та іншу сільгосптехніку. Які перші подробиці угоди вже відомі?

«Плануємо інвестувати в Ursus $50 млн протягом п’яти років», – каже співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот, який 24 жовтня виграв тендер на придбання збанкрутілого виробника тракторів у Польщі за $18,5 млн.

Новина наробила галасу в польських медіа. «Причина шуму – інформація, що пан Олег брав участь в угодах з російськими компаніями через офшори та підозрюється у шахрайстві з бразильським підприємцем», – говорить Кароль Зарайчик, який очолював Ursus у 2016-2022 роках.