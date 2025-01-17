Звʼязки з Росією. АРМА перевіряє учасників конкурсу на управління ТРЦ «Гулівер»

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомило, що наразі здійснюється перевірка учасників конкурсу на управителя ТРЦ «Гулівер» у Києві на відповідність кваліфікаційним вимогам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби агентства від 17 січня.

Деталі

Агентство заявило, що обробляє тисячі сторінок документів, поданих претендентами, та активно співпрацює зі СБУ та Нацполіцією, які перевіряють можливий зв’язок учасників з колишніми власниками арештованого обʼєкта або їхньою причетністю до РФ.

«Ми вже отримали частину відповідей від правоохоронців, і зібрані дані частково підтверджують інформацію, що раніше зʼявилася в українських ЗМІ», – зазначили в АРМА.

Розслідування видання hromadske виявило можливий звʼязок переможця аукціону з колишнім власником ТРЦ «Гулівер», Віктором Поліщуком. Журналісти отримали документ, що підтверджує цей звʼязок: у 2020 році між Олександром Клименком та ТОВ «БК «Міленіум», що купувало приміщення ТРЦ, було підписано меморандум, де Віктор Поліщук фігурує як гарант з боку покупця.

Контекст

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон щодо відбору управителя для одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва – ТРЦ «Гулівер». Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ «БК Міленіум», яка запропонувала найменшу ставку за управління – лише 0,15% від виторгу «Гуліверу».

Що чекає на цей один із найбільших та найдорожчих торгових комплексів країни, читайте в матеріалі Forbes.