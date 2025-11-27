«Нова пошта» запровадила інструмент на основі штучного інтелекту, який щоденно робить фото кожного з відділень логістичного оператора та звітує щодо дотримання стандартів, розповів R&D директор Nova Євгеній Хоменко на AI Summit від Forbes Ukraine 27 листопада. Це допомогло компанії зекономити кошти на фізичних перевірках з боку топменеджменту та покращити якість сервісу.
Ключові факти
- До запровадження інструменту, компанія використовувала стандартні перевірки: на партнерські відділення вирушав територіальний менеджер Nova, попередньо попередивши про свій приїзд, розповів Хоменко. «Він приїжджає, а там все – як в книзі. А потім ми бачимо, що клієнти говорять трошки інакше», – пояснив він.
- За словами Хоменка, Nova впровадила технологію, яка дозволяє автоматично відслідковувати відповідність стандартам. Вся мережа відділень обладнана камерами та має відповідати певним стандартам, які прописані, як чек-ліст.
- Щодня ШІ робить фото кожного з відділень та одразу аналізує на дотримання стандартів, каже Хоменко. «Де знаходиться наш працівник? Чи у формі він? Чи знаходиться на своїх місцях якісь маркетингові комунікації? Чи не переповнений у нас сміттєвий бак?», – пояснює Хоменко.
- Завдяки автоматизації процесів компанія змогла значно знизити час і ресурси, витрачені на контроль якості в різних відділеннях. А також поліпшити якість сервісу, каже R&D директор Nova. «Навчаємо наші моделі штучного інтелекту давати поради, що поліпшують взаємодію з бізнес-партнерами. З деякими партнерами співпрацю припинили, тому що технології, зокрема AI, можуть замінити їхні послуги», — поділився Хоменко.
Контекст
На початку 2024 року мережа «Нової пошти» складалася з 27 050 точок обслуговування. Уже до кінця першого півріччя 2024-го кількість відділень досягла 12 100, а поштоматів – 18 000.
У першій половині 2025 року компанія обробила 238 млн посилок і вантажів – це на 7% більше, ніж за той самий період 2024-го. Міжнародних відправлень стало 5,9 млн штук. Загальний виторг зріс на 23% і становив 24,6 млрд грн.
За ці шість місяців мережа розширилася на 4777 нових об’єктів: додано 708 відділень і 4069 поштоматів.
У 2024-му «Нова пошта» відновила роботу R&D-центру та збільшує інвестиції в розробки, розповів Forbes директор R&D-підрозділу «Нової пошти» Євгеній Хоменко. У 2023-му у роботу підрозділу компанія інвестувала близько $1 млн. План на 2024 рік – $1,5 млн, каже Хоменко. За його словами, у R&D-відділі компанії 12 людей, які розробляють 30 проєктів.
