Зеленський: Є консенсус більшості країн НАТО щодо запрошення України. Сподіваємось на позитивну реакцію США після виборів

Серед більшості країн-членів НАТО є консенсус щодо надання Україні запрошення до Альянсу, але є і кілька скептиків. Про це на зустрічі із журналістами 21 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

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«Ми бачимо сьогодні консенсус більшості країн Альянсу і стриману позицію кількох країн», – сказав Зеленський. Є впевненість у підтримці з боку Франції та Британії. «Вважаємо, що будуть підтримувати італійці», – додав він.

Німеччина має скепсис щодо вступу України до НАТО через побоювання реакції РФ, сказав Зеленський. На позицію Німеччини могло б вплинути впевнене «так» від США.

«Сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у них йде консолідація їх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину і Словаччину», – додав Зеленський.

Президент сподівається на більш позитивну реакцію США щодо запрошення України до НАТО після американських виборів, які заплановані на 5 листопада. Будь-які різкі заяви з боку США недоречні зараз, оскільки американці не хочуть зайвих ризиків, вважає Зеленський.

Контекст

Запрошення України до НАТО – перший пункт «плану перемоги», який Зеленський наприкінці вересня представив лідерам у США, продовжує представляти його західним лідерам та презентував у Верховній Раді. Президент сподівається отримати запрошення найближчими місяцями.

Західні дипломати дедалі частіше обговорюють варіант вступу України до НАТО за «західнонімецький сценарій», повідомляло Financial Times із посиланням на джерела. Це передбачає поширення статті 5 договору НАТО про колективну самооборону лише на підконтрольну Україні територію з де-юре невизнанням юрисдикції РФ над окупованими територіями.

Зеленський переконує, що партнери не обговорюють з ним обмін територій на членство в НАТО. Але вважає невипадковими вкиди у медіа та припускає, що так партнери можуть тестувати думку українського суспільства з цього питання.