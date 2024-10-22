Зеленський про обмін територій на членство в НАТО: Не обговорюємо це з партнерами, але вкиди невипадкові

Україна не обговорює з партнерами можливість вступу до НАТО підконтрольними територіями в обмін на відмову від тимчасово окупованих територій. Але такі вкиди в медіа не є випадковими. Про це на зустрічі із журналістами 21 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

Цитати

«Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа невипадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути», – сказав він.

Партнери не комунікують із Зеленським напряму це питання, додав президент. «Але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України», – уточнив він.

Який би в України не був шлях – юридично ніхто не визнаватиме окуповані території територіями інших держав, запевнив Зеленський. Президент додав, що наголошує на запрошенні України до НАТО ще під час війни, тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах.

Отримати запрошення до НАТО під час війни – принципово, сказав Зеленський. «А вже який вступ [України до НАТО], як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати», – підсумував президент.

Контекст

Запрошення України до НАТО – перший пункт «плану перемоги», який Зеленський наприкінці вересня представив лідерам у США, продовжує представляти його західним лідерам та презентував у Верховній Раді. Президент сподівається отримати запрошення найближчими місяцями.

Західні дипломати дедалі частіше обговорюють варіант вступу України до НАТО за «західнонімецький сценарій», повідомляло Financial Times із посиланням на джерела. Це передбачає поширення статті 5 договору НАТО про колективну самооборону лише на підконтрольну Україні територію з де-юре невизнанням юрисдикції РФ над окупованими територіями.