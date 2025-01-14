Росія готова обговорювати гарантії безпеки для України. Голова МЗС Лавров назвав умову

Кремль готовий обговорювати гарантії безпеки для України. Для цього потрібно «ліквідувати загрози» на західних кордонах Росії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 14 січня на підсумковій пресконференції, пише The Bell .

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Росія чекає конкретних ініціатив від адміністрації Дональда Трампа щодо України і має намір їх вивчити, коли він офіційно вступить на посаду президента США і сформулює свою позицію, сказав Лавров.

За його словами, те, що представники команди Трампа стали більше згадувати реалії на землі, «напевно, заслуговує на вітання».

Пряма мова

«Загрози на західному фланзі, на наших західних кордонах, мають бути ліквідовані як одна з головних першопричин. Ліквідовані вони можуть бути, напевно, тільки в контексті якихось ширших домовленостей. Ми готові обговорювати гарантії безпеки тій же країні, яка зараз називається Україна […] Але за всієї важливості цього безпекового аспекту, євразійський контекст буде домінуючим, тому що не можна західній частині континенту відгородитися від таких гігантів, як Китай, Індія, Росія», – сказав Сергій Лавров.

Контекст

Дональд Трамп, який невдовзі обійме посаду президента, відтермінував свою передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години, припустивши, що на це може знадобитися кілька місяців. Як зазначила FT, європейські союзники розцінили цей крок як сигнал про те, що нова адміністрація США не планує одразу відмовлятися від підтримки України.

«Уся команда Трампа одержима демонстрацією сили, тому вони змінюють підхід до України», – зазначило одне з джерел.

Європейські посадовці також підкреслюють, що адміністрація Трампа побоюється, аби їхні дії щодо України не були прирівняні до «катастрофічного» виведення військ з Афганістану за президентства Джо Байдена.

9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним перебуває на стадії підготовки.