«У центрі – шлях до миру». МЗС озвучило порядок денний переговорів зі США в Саудівській Аравії

Делегації України і США на зустрічі в Саудівській Аравії обговорять кілька питань, у центрі розмови буде шлях до миру, повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, пише РБК-Україна. Участь росіян у переговорах не передбачається, водночас це є нагодою підписати угоду про надра.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Ключові факти
- Тихий нагадав, що наступного тижня планується візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, після якого команда, що буде супроводжувати президента, залишиться для спілкування з американською делегацією.
- Речник МЗС наголосив, що Україна не отримувала інформацію про участь росіян у переговорах.
- «Ми такої жодної інформації не отримували й виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни», – сказав Тихий.
- На порядку денному зустрічі будуть українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру.
- «Я думаю, що саме там сторони будуть мати можливість обговорити… безпосередньо обличчям до обличчя всі питання порядку денного України та США і, будемо сподіватися, взаємовигідні рішення і взаємовигідні кроки. Ми позитивно налаштовані загалом до цієї зустрічі», – сказав речник.
- Тихий нагадав про пропозицію Зеленського щодо тиші в повітрі та на морі і висловив сподівання, що можна буде «досягнути швидких кроків на шляху до миру».
- Речник МЗС наголосив, що Україна була готова підписати цю угоду про надра зі США і залишається готовою. Він не розкрив деталі переговорів, щоб «не впливати на ці чутливі переговори, які зараз відбуваються».
- «Я думаю, що безперечно ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод (щоб підписати угоду зі США про мінерали). Це правда. Але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі будуть розвиватися події», – сказав він.
Контекст
Зустріч української та американської делегацій відбудеться наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ЗМІ, у переговорах братимуть участь держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Українську делегацію очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч відбудеться наступного тижня, і уточнив, що її учасники сконцентруються на досягненні первинного припинення вогню і створенні основ для мирної угоди між Росією та Україною.
МЗС Саудівської Аравії підтвердило 7 березня, що зустріч представників США та України відбудеться наступного тижня в місті Джидда.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.