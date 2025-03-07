«У центрі – шлях до миру». МЗС озвучило порядок денний переговорів зі США в Саудівській Аравії

Делегації України і США на зустрічі в Саудівській Аравії обговорять кілька питань, у центрі розмови буде шлях до миру, повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, пише РБК-Україна . Участь росіян у переговорах не передбачається, водночас це є нагодою підписати угоду про надра.

Ключові факти

Тихий нагадав, що наступного тижня планується візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, після якого команда, що буде супроводжувати президента, залишиться для спілкування з американською делегацією.

Речник МЗС наголосив, що Україна не отримувала інформацію про участь росіян у переговорах.

«Ми такої жодної інформації не отримували й виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни», – сказав Тихий.

На порядку денному зустрічі будуть українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру.

«Я думаю, що саме там сторони будуть мати можливість обговорити… безпосередньо обличчям до обличчя всі питання порядку денного України та США і, будемо сподіватися, взаємовигідні рішення і взаємовигідні кроки. Ми позитивно налаштовані загалом до цієї зустрічі», – сказав речник.

Тихий нагадав про пропозицію Зеленського щодо тиші в повітрі та на морі і висловив сподівання, що можна буде «досягнути швидких кроків на шляху до миру».

Речник МЗС наголосив, що Україна була готова підписати цю угоду про надра зі США і залишається готовою. Він не розкрив деталі переговорів, щоб «не впливати на ці чутливі переговори, які зараз відбуваються».

«Я думаю, що безперечно ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод (щоб підписати угоду зі США про мінерали). Це правда. Але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі будуть розвиватися події», – сказав він.

Контекст

Зустріч української та американської делегацій відбудеться наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ЗМІ, у переговорах братимуть участь держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Українську делегацію очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч відбудеться наступного тижня, і уточнив, що її учасники сконцентруються на досягненні первинного припинення вогню і створенні основ для мирної угоди між Росією та Україною.

МЗС Саудівської Аравії підтвердило 7 березня, що зустріч представників США та України відбудеться наступного тижня в місті Джидда.