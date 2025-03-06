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Зеленський анонсував зустріч української і американської делегацій, яка може відбутися у Саудівській Аравії (доповнено)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Зустріч української та американської делегацій відбудеться наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. За інформацією журналістки Fox News Джекі Гайнріх, переговори розпочнуться 11 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Деталі

  • «Українська та американська команди відновили роботу, і ми сподіваємося, що наступного тижня ми матимемо змістовну зустріч», – повідомив Зеленський на своїй сторінці в X.
  • За даними Гайнріх, у переговорах братимуть участь держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Українську делегацію очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Доповнено. Віткофф в коментарі Sky News підтвердив, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США. За його словами, наразі готується зустріч в Ер-Ріяді, але, потенційно, вона може відбутися у Джидді. «Місто трохи змінюється, але це буде Саудівська Аравія», – сказав Віткофф.

Контекст

4 березня Зеленський опублікував допис у соцмережах, в якому заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення сталого миру і готова будь-якої миті та в будь-якому форматі укласти угоду про корисні копалини і безпеку. 

Виступаючи перед Конгресом, Трамп повідомив, що отримав від президента України «важливого листа», в якому той висловив готовність негайно розпочати переговори про мир.

5 березня Зеленський повідомив, що Україна готує план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру, і він буде готовий найближчим часом.

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