Путін готовий погодитись на перемирʼя в Україні. Bloomberg дізнався умови

Росія готова обговорити тимчасове перемирʼя в Україні за умови досягнення прогресу на шляху остаточного мирного врегулювання, пише Bloomberg 7 березня з посиланням на обізнані джерела у Москві. За їхніми словами, Росія наполягатиме, зокрема, на встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії в Україні.

Ключові факти

Два джерела повідомили, що, на думку РФ, щоб домовитися про припинення військових дій, має бути «чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди».

Росія наполягатиме, зокрема, на встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії, включаючи угоду про те, які країни візьмуть участь, сказала інша людина, знайома з цим питанням.

Росія заявила, що не прийме присутність військ НАТО на українській території, відкинувши пропозицію європейських країн щодо створення «коаліції охочих» для спостереження за будь-якою мирною угодою. Водночас РФ не заперечує проти того, щоб такі країни, як Китай, які були нейтральними в конфлікті, розміщували свої сили в Україні, заявили два джерела.

За їхніми словами, першим сигналом позитивної відповіді президента Володимира Путіна на заклик американського колеги Дональда Трампа до припинення вогню стали пропозиції, озвучені минулого місяця на переговорах у Саудівській Аравії між високопоставленими російськими та американськими чиновниками.

Раніше Путін неодноразово відкидав пропозицію Трампа про швидке припинення війни. Під час своєї щорічної пресконференції у грудні він сказав: «Нам не потрібне перемирʼя – нам потрібен мир: довгостроковий, міцний, із гарантіями для Російської Федерації та її громадян».

Контекст

Подробиці зʼявилися, коли США та Україна планують зустрітися в Саудівській Аравії наступного тижня для своїх перших прямих переговорів після сварки Трампа в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф сказав, що зустріч спрямована на досягнення «рамок для мирної угоди та первісного припинення вогню».

У лютому Трамп провів телефонні переговори з Путіним, і вони домовилися провести зустріч, хоча дату поки що не призначено. Трамп відмовився від підтримки США можливого вступу України до НАТО, а його головні посадові особи заявили, що нереалістично очікувати на повернення всіх українських територій, захоплених Росією з 2014 року.

Після конфронтації із Зеленським у Білому домі Трамп призупинив військову допомогу Україні та частково припинив обмін розвідданими.