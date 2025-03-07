Путін готовий погодитись на перемирʼя в Україні. Bloomberg дізнався умови

Росія готова обговорити тимчасове перемирʼя в Україні за умови досягнення прогресу на шляху остаточного мирного врегулювання, пише Bloomberg 7 березня з посиланням на обізнані джерела у Москві. За їхніми словами, Росія наполягатиме, зокрема, на встановленні параметрів можливої миротворчої місії в Україні.
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Ключові факти
- Два джерела повідомили, що, на думку РФ, щоб домовитися про припинення військових дій, має бути «чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди».
- Росія наполягатиме, зокрема, на встановленні параметрів можливої миротворчої місії, включаючи угоду про те, які країни візьмуть участь, сказала інша людина, знайома з цим питанням.
- Росія заявила, що не прийме присутність військ НАТО на українській території, відкинувши пропозицію європейських країн щодо створення «коаліції охочих» для спостереження за будь-якою мирною угодою. Водночас РФ не заперечує проти того, щоб такі країни, як Китай, які були нейтральними в конфлікті, розміщували свої сили в Україні, заявили два джерела.
- За їхніми словами, першим сигналом позитивної відповіді президента Володимира Путіна на заклик американського колеги Дональда Трампа до припинення вогню стали пропозиції, озвучені минулого місяця на переговорах у Саудівській Аравії між високопоставленими російськими та американськими чиновниками.
- Раніше Путін неодноразово відкидав пропозицію Трампа про швидке припинення війни. Під час своєї щорічної пресконференції у грудні він сказав: «Нам не потрібне перемирʼя – нам потрібен мир: довгостроковий, міцний, із гарантіями для Російської Федерації та її громадян».
Контекст
Подробиці зʼявилися, коли США та Україна планують зустрітися в Саудівській Аравії наступного тижня для своїх перших прямих переговорів після сварки Трампа в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським.
Спеціальний посланник США Стів Віткофф сказав, що зустріч спрямована на досягнення «рамок для мирної угоди та первісного припинення вогню».
У лютому Трамп провів телефонні переговори з Путіним, і вони домовилися провести зустріч, хоча дату поки що не призначено. Трамп відмовився від підтримки США можливого вступу України до НАТО, а його головні посадові особи заявили, що нереалістично очікувати на повернення всіх українських територій, захоплених Росією з 2014 року.
Після конфронтації із Зеленським у Білому домі Трамп призупинив військову допомогу Україні та частково припинив обмін розвідданими.
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