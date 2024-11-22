Зеленський позбавив державних нагород 34 зрадників України. Хто увійшов до першого списку

Ключові факти

У першому списку є колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково. До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.

У списку є сім осіб, до яких санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії «Партія регіонів» та голова відповідної фракції Олександр Єфремов . Мав ордени «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня. Колишній перший заступник Генпрокурора України Ренат Кузьмін , який мав ордени «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України».

. Мав ордени «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня. Колишній перший заступник Генпрокурора України , який мав ордени «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України». Державних нагород позбавлено вісьмох осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України.

Колишній народний депутат ІІ-IV та IX скликань Віктор Медведчук був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання «Заслужений юрист України».

був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання «Заслужений юрист України». Ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки і техніки».

мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки і техніки». Колишній прем’єр-міністр України (2010–2014) Микола Азаров , який був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання «Заслужений економіст України».

, який був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання «Заслужений економіст України». Державної нагороди України також позбавлений колишній Генпрокурор України (2010–2014) Віктор Пшонка , який мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

, який мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Колишній народний депутат III-IX скликань Андрій Деркач , який мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

, який мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило , який був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

, який був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня. Почесного звання «Народний артист України» були позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».

Контекст

Напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11410, який ініціював президент. Проєкт передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.