АРМА готує продаж ювелірних виробів та антикваріату Медведчука. У колекції – коштовності від Faberge та Cartier

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс з визначення реалізатора ювелірних виробів та антикваріату, вилученого у колишнього народного депутата Віктора Медведчука, повідомила пресслужба агентства 19 листопада.

Деталі

АРМА планує реалізовувати майно, вилучене під час обшуків у « Ведмежій діброві »: коштовні прикраси від світових брендів, ікони та інші культові предмети, годинники, монети, статуетки та інші антикварні вироби. Предмети із радянською символікою, включно з гербом держави-агресора.

»: коштовні прикраси від світових брендів, ікони та інші культові предмети, годинники, монети, статуетки та інші антикварні вироби. Предмети із радянською символікою, включно з гербом держави-агресора. Після визначення організатора торгів буде проведена незалежна оцінка активів, і майно виставлять на аукціон через Прозорро.Продажі, йдеться у повідомленні.

Кінцевий термін подачі документів для участі у конкурсі – 5 грудня 2024 року.

Контекст

У квітні 2022 року ДБР завершило розслідування справи проти Віктора Медведчука за підозрою у державній зраді. У вересні цього ж року він був обміняний разом із 55 росіянами на 215 азовців та інших українських полонених.

До війни Forbes оцінював статки Віктора Медведчука в $620 млн, з яких $190 млн припадали на його персональний транспорт, зокрема 92-метрову яхту Royal Romance, побудовану в 2015 році. Її початкова вартість становила близько $200 млн, але після введення санкцій у 2021 році її оцінка знизилася вдвічі. Яхта була записана на офшор на Маршаллових островах.

На початку квітня АРМА ухвалила рішення про продаж майна Медведчука, зокрема автомобіля Mercedes-Benz Maybach і 20 колекційних годинників, які були виставлені на продаж 23 серпня. У серпні суд передав земельні ділянки Медведчука в управління АРМА.

13 листопада 2024 року АРМА реалізувало перші 16 картин з арештованої колекції Медведчука через систему «Прозорро.Продажі». Загальна сума від продажу склала майже 317 000 грн.