Лише грошей і зброї замало. Держсекретар США радить Україні ухвалювати «складні рішення» щодо мобілізації

Україні має ухвалити складні рішення щодо мобілізації громадян для відбиття російської агресії, ці заходи необхідні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен 4 грудня на пресконференції в Брюсселі, пише «Інтерфакс-Україна» .

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Держсекретар США вважає, що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії.

«Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення […] У нас є зобовʼязання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни», – наголосив Блінкен.

Контекст

18 жовтня президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону наголошував, що у влади немає планів мобілізувати до Збройних сил з 18 років. Він наголосив, що в Україні немає жодних планів зменшити вік мобілізації. Розмови у медіапросторі про зниження віку Зеленський назвав інформаційними вкидами та «великою проблемою».

Хоча, за його словами, партнери України хотіли б, щоб був знижений вік мобілізації.

Пізніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що представники Демократичної та Республіканської партій США тиснуть на президента Володимира Зеленського в питанні мобілізації військовозобовʼязаних з 18 років.

Адміністрація президента США вважає, що без збільшення кількості військових Україна не зможе покращити свою ситуацію на фронті, навіть за умови військової підтримки,

написала 2 грудня Washington Post з посиланням на представників адміністрації. У Вашингтоні розчаровані тим, що українська влада не погоджується знизити призовний вік із 25 до 18 років, зазначило видання.