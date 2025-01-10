Путін пообіцяв Словаччині газ в обхід України – Фіцо

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв Словаччині, що «Газпром» знайде альтернативні шляхи для постачання газу після завершення транзиту через Україну. Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 10 січня, пише Reuters .

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«Я говорив із Путіним про контракт між нами та «Газпромом», який передбачає, що вони зобов'язані знайти спосіб доставити нам газ», – заявив Фіцо.

Країни розглядають варіант збільшення транспортування газу через Туреччину.

За словами Фіцо, Путін запевнив, що Росія виконає свої зобовʼязання, хоча потужності газопроводу «Турецький потік» та зʼєднувального маршруту для постачання газу з Туреччини до Європи обмежені.

Частину газу можуть доставляти через Західну Європу, зазначив премʼєр, посилаючись на трубопровідні зв’язки Словаччини з центрально- та західноєвропейськими сусідами.

Фіцо стверджує, що Європа зазнала багатомільярдних втрат через зростання цін на газ, спричинене відсутністю приблизно 13,5 млрд кубометрів газу, які торік постачали через Україну, зокрема близько 3 млрд кубометрів для споживання у Словаччині.

Контекст

23 грудня премʼєр-міністр Словаччини Фіцо зустрівся з Володимиром Путіним у Москві, назвавши цю поїздку відповіддю на відмову президента України Володимира Зеленського продовжити транзит російського газу. Фіцо також заявив, що Зеленський нібито пропонував йому €500 млн із заморожених російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО, на що прем’єр відповів категоричною відмовою, наголосивши, що «ніколи» не погодиться на приєднання України до Альянсу.

Контракт між Україною та Росією на транзит газу завершився 1 січня 2025 року, і Київ неодноразово підтверджував своє рішення не продовжувати угоду. Росія щороку постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись основним постачальником для цих країн.

Європейська комісія впевнена, що припинення транзиту через Україну не створить значних загроз енергетичній безпеці ЄС. У стратегії блоку передбачено посилення співпраці з альтернативними постачальниками, розвиток відновлюваних джерел енергії та впровадження заходів з підвищення енергоефективності.

Україна запропонувала Словаччині компенсацію можливих втрат від припинення транзиту російського газу, а також допомогу в налагодженні альтернативних постачань із ЄС. Однак, за словами Зеленського, Фіцо відмовився, що може свідчити про його «тіньові домовленості» з Кремлем. Український президент вважає, що премʼєр Словаччини діє у власних інтересах, переслідуючи фінансову вигоду.

29 грудня 2024 року Фіцо направив скарги на Зеленського до глави Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн через відмову України продовжити транзит газу після 2025 року. Напередодні прем’єр Словаччини заявив, що у разі потреби Братислава може зупинити постачання електроенергії в Україну або обрати інший курс дій у відповідь.