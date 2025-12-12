Останній варіант мирного плану, який Україна передала США, передбачає виведення російських та українських військ із Донбасу та створення у регіоні «вільної економічної зони», повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Деталі

Співрозмовники Politico сумніваються, що Росія підтримає пропозицію щодо створення «вільної економічної зони» в демілітаризованому Донбасі. За їхніми словами, Трамп вважає Україну слабкішою стороною конфлікту, насамперед через нещодавній корупційний скандал.

«Білий дім використовує цей корупційний скандал, щоб чинити тиск на [президента України Володимира] Зеленського», – зазначило одне з джерел видання.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт напередодні, 11 грудня, підтвердила, що президент Дональд Трамп ознайомився із запропонованим Україною планом. Передбачається, що документ обговорюватиметься США, Україною, Францією, Німеччиною та Великою Британією в суботу, 13 грудня.

За даними джерел видання Le Monde, Київ погоджується на створення «демілітаризованої зони» по обидва боки лінії розмежування, що є одним із ключових пунктів переговорів зі США. Цей компроміс схвалений Європою.

Контекст

11 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за планом США, українські війська повинні вийти з території Донеччини й там має бути створена «вільна економічна зона». Росія наполягає на всьому Донбасі, що для України неприйнятно. США шукають альтернативні формати й пропонують варіанти на кшталт «вільної економічної зони» – те, що Росія називає «демілітаризованою зоною». «Наша позиція: справедливо зафіксуватися на чинній лінії зіткнення», – пояснив Зеленський. Дискусія триває.

Наразі 30% території Донбасу знаходяться під контролем України.