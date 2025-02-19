Зеленський заявив, що США допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори між представниками США та Росії в Ер-Ріяді призвели до виведення Володимира Путіна з міжнародної ізоляції. Про це він заявив на брифінгу журналістам у Києві в середу 19 лютого.

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Він вважає, що однією з причин цього є дезінформація, яка впливає на команду президента США Дональда Трампа.

«Я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа, тому що ці кроки не йдуть на користь Україні, а, скоріше, підтримують Путіна. Росіяни, напевно, дуже задоволені, адже тепер їх обговорюють не як агресора, а як «жертву», що є новим підходом», – сказав Зеленський.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками Росії та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися про встановлення контакту між переговорними групами щодо війни в Україні. Під час зустрічі також обговорювали можливу зустріч Путіна і Трампа, але, за словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, вона навряд чи відбудеться наступного тижня.

Американський сенатор Марко Рубіо, на пресконференції після переговорів, заявив, що західні країни скасують санкції проти Росії, якщо війна в Україні завершиться. За його словами, для припинення конфлікту необхідні поступки з обох сторін.

Того ж дня президент США Дональд Трамп високо оцінив результат переговорів з РФ, назвавши їх «дуже добрими», водночас розкритикувавши Україну. Він заявив, що українці могли зробити так, щоб війна не починалась.