За 10 місяців роботи проєкту «Земельний банк» агровиробники сплатили понад 1,008 млрд грн з ПДВ за користування державними сільгоспземлями, йдеться у повідомленні пресслужби «Прозорро.Продажі». Загалом укладено 720 угод, а середня вартість річної суборенди – 19 500 грн за гектар.

Ключові факти

«1 млрд грн сплачених коштів за 10 місяців роботи – цей результат перевищив наші початкові очікування», – зазначив гендиректор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

З початку запуску «Земельного банку» у торгах взяли участь понад 4000 заявників. Було виставлено 66 442 га землі у 19 регіонах, із них передано в користування аграріям понад 51 731 га.

Загалом укладено 720 угод. Середня вартість річної суборенди становить 19 500 грн за гектар, а ціна деяких ділянок зростала у 4,4 раза від стартової.

Основними учасниками стали малі та середні агропідприємства – вони становлять 86,8% усіх орендарів. Уже 160 компаній збирають перші врожаї на отриманих ділянках. Найдорожча оренда – 78,6 млн грн з ПДВ за 3969 га в Кіровоградській області. Цю ділянку орендує ТОВ «Кодацьке Агро», яке перемогло в аукціоні з ціною майже 19 803 грн за гектар.

Найбільші надходження до бюджету забезпечили: Кіровоградська область – 235,4 млн грн (46 угод); Харківська область – 214,3 млн грн (233 угоди); Полтавська область – 105,7 млн грн (24 угоди).

На 4 серпня в «Прозорро.Продажі» доступні ще 752 земельні ділянки загальною площею понад 11 290 га. Найбільший лот – 421 га в Миколаївській області, найменший – 0,02 га на Закарпатті.

Контекст

Фонд держмайна запустив проєкт «Земельний банк» у 2023 році, визначивши його як один із ключових пріоритетів на 2024 рік. Ініціатива спрямована на надання аграріям доступу до державних сільгоспземель через прозорі онлайн-аукціони в системі «Prozorro.Продажі».

1 жовтня 2024 року відбувся перший аукціон із суборенди сільськогосподарських земель на платформі «Prozorro.Продажі», де лотом стала ділянка площею понад 115 га у Вінницькій області з переможною ставкою оренди понад 3 млн грн.

У травні цього року найбільшу ділянку «Земельного банку» площею 3969 га в Устинівській громаді Кіровоградської області передали в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн з ПДВ.

«Земельний банк» здає державну землю в оренду за одними з найвищих цін у Європі. Як він влаштований, читайте тут.