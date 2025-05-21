Найбільшу ділянку «Земельного банку» здали в користування

Найбільшу ділянку «Земельного банку» площею 3969 га в Устинівській громаді Кіровоградської області передали в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн річної плати з ПДВ. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки від 21 травня.

Деталі

Переможець торгів, проведених через «Prozorro.Продажі», підписав договір із ТОВ «Державний земельний банк» і сплатив повну суму.

Суборенда державних земель сприяє економічному розвитку, створенню робочих місць і наповненню бюджетів податками, а на аукціоні вартість ділянки зросла майже в п’ять разів, досягнувши 19 803 грн за гектар із ПДВ, зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Попередні два аукціони не завершилися угодами через фінансову неспроможність переможців.

Ділянка тривалий час залишалася занедбаною, і її передача в суборенду дозволить ефективно використовувати родючі землі, додав генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

Контекст

Фонд державного майна України (ФДМУ) запустив проєкт «Земельний банк» у 2023 році, визначивши його як один із ключових пріоритетів на 2024 рік. Ініціатива спрямована на надання аграріям доступу до державних сільгоспземель через прозорі онлайн-аукціони в системі «Prozorro.Продажі».

1 жовтня 2024 року відбувся перший аукціон із суборенди сільськогосподарських земель на платформі «Prozorro.Продажі», де лотом стала ділянка площею понад 115 га у Вінницькій області з переможною ставкою оренди понад 3 млн грн.

З початку проєкту до кінця 2024 року проведено 266 успішних аукціонів, які охопили 23 296 га земель, забезпечивши щорічні надходження від суборенди у розмірі 757 млн грн.