Київська міська влада внесла Житній ринок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Відповідний наказ 30 липня підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова. Це рішення відкриває шлях до подальшої реставрації будівлі та її збереження як унікального зразка українського модернізму.

Деталі

Відтепер на Житній ринок поширюються положення Закону «Про охорону культурної спадщини» і діють охоронні заходи, визначені законодавством.

Як зазначили в КМДА, рішення стало результатом комплексної роботи фахівців департаменту, експертної ради, громадських активістів і пам’яткоохоронців.

Статус дозволить зберегти ринок у його автентичному вигляді, що вже давно вважається знаковим для Києва, наголосила заступниці голови КМДА Ганна Старостенко.

Наступним етапом стане підготовка документів до Мінкульту для внесення Житнього ринку до Державного реєстру нерухомих пам’яток. У міській адміністрації обіцяють, що після цього об’єкт отримає шанс на якісну реставрацію й нове життя.

Контекст

Житній ринок, збудований у 1980-х роках, є однією з найвиразніших архітектурних споруд епохи пізнього модернізму в столиці. Його інженерно-архітектурні рішення, зокрема великопрогінна конструкція даху, визнаються унікальними як в українському, так і в європейському контексті. Історично ринок слугував центральним торговим майданчиком Подолу.

24 січня Постійна комісія Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою відхилила проєкт рішення про приватизацію ринку, натомість підтримала передачу ринку в оренду та включення його в перелік першого типу. Ці проєкти розглянули по черзі дві чи три комісії.

Наступним етапом стане голосування депутатів на засіданні Київради. Після цього рішення передадуть меру столиці Віталію Кличку, який може підписати його або ветувати, пояснив депутат Київської міської ради Тарас Козак.

За оптимістичним сценарієм, усі процедури можуть завершитися до кінця року, сказав він у кулуарах на презентації концепції Житнього ринку.

Інвестиційна компанія Inzhur пропонує викупити Житній ринок, провести капітальний ремонт і перезапустити його з фудхолами, ярмарками, майданчиком для заходів, а стелю перетворити на великий екран із тематичними трансляціями. Які шанси на успіх, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.