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«Коли купуєш будівлю або ділянку, потрібно знати, хто сусіди». Три кейси ревіталізації історичних місць у Києві та Львові. Розповідають Олексій Баранов, Юліан Чаплінський і Андрій Журжій

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

5 хв читання

Як ревіталізувати міста? Досвід Києва та Львова /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Дискусія про ревіталізацію на Forbes Development Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

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Ревіталізація історичних територій у містах – складний процес. Серед проблем – законодавча неврегульованість і тиск активістів. Попри це, засновнику A Development Олексію Баранову вдалося побудувати простір A Station на «Арсенальній» у Києві, СЕО AVR Development Юліану Чаплінському – Lem Station у Львові, а Андрій Журжій продовжує боротьбу за Житній ринок. Своїм досвідом вони поділилися на «Forbes Development: Фундамент успіху»

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