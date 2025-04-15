«Коли купуєш будівлю або ділянку, потрібно знати, хто сусіди». Три кейси ревіталізації історичних місць у Києві та Львові. Розповідають Олексій Баранов, Юліан Чаплінський і Андрій Журжій

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Ревіталізація історичних територій у містах – складний процес. Серед проблем – законодавча неврегульованість і тиск активістів. Попри це, засновнику A Development Олексію Баранову вдалося побудувати простір A Station на «Арсенальній» у Києві, СЕО AVR Development Юліану Чаплінському – Lem Station у Львові, а Андрій Журжій продовжує боротьбу за Житній ринок. Своїм досвідом вони поділилися на «Forbes Development: Фундамент успіху»
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