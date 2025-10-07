Ціна на золото зростає восьмий тиждень поспіль, досягнувши під час торгів рекордних $4000 за унцію у вівторок, 7 жовтня, свідчать дані торгів на біржі Comex. Інші дорогоцінні метали також показують зростання: платина зросла на 0,5%, до $1632,51/унцію, срібло – на +0,1%, до $48,56 за унцію, свідчать дані біржових торгів.
- Спотова ціна золота в азійській сесії зросла до $3977,45/унція, а згодом стабілізувалася біля $3974,57. Фʼючерси на грудень торгувалися на рівні $3998,12, показуючи зростання на 0,6%.
- Рекордне зростання відбулося на тлі наростання політичної невизначеності у провідних світових економіках, пише Investing.com. У США триває перший за сім років «шатдаун», а ринки очікують нового раунду зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.
- У Франції прем’єр-міністр Себастьян Лекорню подав у відставку, що викликало урядову кризу. Президент Еммануель Макрон доручив йому формувати новий уряд, не виключені дострокові вибори.
- У Японії новим лідером правлячої Ліберально-демократичної партії стала Санае Такаїчі, яка може стати першою жінкою-прем’єром. На цьому тлі курс єни різко знизився, а облігації впали в ціні.
- Підвищенню цін також сприяє активна закупівля золота центральними банками країн із ринками, що розвиваються. Зокрема, Народний банк Китаю у вересні нарощував золоті резерви вже 11-й місяць поспіль – до 74,06 млн тройських унцій.
Дорогоцінні метали стають ключовим захисним активом проти ризиків. Золото з початку року зросло на 45% і перебуває на шляху до третього поспіль квартального підйому. Великі інвестбанки, зокрема Goldman Sachs і Deutsche Bank, прогнозують подальше зростання котирувань, пише Bloomberg.
Акції золотодобувних компаній з початку року зросли у 2,3 раза, випередивши виробників чипів для ШІ.
Про те, чому ціни на золото б’ють рекорди, чи варто інвесторам звернути на це увагу, як придбати золото в Україні та чи є перспективи в інших дорогоцінних металів, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
