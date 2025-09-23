Ціна на золото вперше перевищила $3 770 за тройську унцію, що стало найвищим показником за місяць із 2020 року, пише Bloomberg . Ріст цін посилився у вівторок після повідомлення про те, що Народний банк Китаю прагне стати зберігачем іноземних суверенних резервів, заохочуючи дружні країни купувати золото та зберігати його в межах Китаю.

Деталі

У гонитві за активами-притулками золото зросло на тлі перспектив швидкого зниження процентних ставок у США, що підвищує привабливість активів, які не приносять відсотків. Геополітична нестабільність та тиск адміністрації Трампа на Федеральну резервну систему щодо зниження ставок також підігрівають попит на золото, викликаючи занепокоєння щодо інфляції.

Ф’ючерси на американські акції торгувалися нерішуче на початку сесії, відображаючи нестабільність останніх двох днів, які зрештою завершувалися ралі.

Акції Nvidia Corp. знизилися на 0,6% на премаркеті після зростання в понеділок. Європейські акції зросли на 0,5% на тлі даних про найшвидше за 16 місяців зростання приватного сектору єврозони, де сильні показники німецького сектору послуг компенсували спад у Франції. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на два базисні пункти до 4,13%, а долар залишався стабільним.

Інвестори чекають на нові сигнали від ФРС перед виступом голови Джерома Пауелла у вівторок, а також готуються до сезону звітності, який стане наступним великим випробуванням для ринків. Найближчим часом відбудеться перший із трьох аукціонів короткострокового боргу, починаючи з продажу дворічних нот на $69 млрд.

Ринок визначається двома факторами: оптимізмом, пов’язаним із технологіями, де домінує Nvidia завдяки штучному інтелекту, та увагою до незалежності ФРС, пише Bloomberg. Зазначається, що акції зберігають позитивну динаміку, долар не може знайти підстав для зростання, тоді як золото утвердилося як найнадійніший актив на ринку.

Контекст

Дональд Трамп неодноразово критикував ФРС та її голову Джерома Павела, наполягаючи на зниженні облікової ставки. Він висловлював невдоволення високими ставками, звинувачуючи Павела у повільності та недостатній агресивності у їх зниженні.

25 серпня Трамп оголосив про намір звільнити Лізу Кук, члена Ради керуючих ФРС, звинувативши її в «іпотечному шахрайстві». Кук категорично заперечила ці звинувачення і подала позов проти Трампа, стверджуючи, що її звільнення є незаконним, оскільки не відповідає вимогам Закону про Федеральну резервну систему, який передбачає звільнення лише за наявності вагомих причин, і що їй не було забезпечено належної процедури. Суд першої інстанції та апеляційний суд тимчасово заблокували її звільнення, дозволивши Кук залишатися на посаді під час судового розгляду. Натомість адміністрація Трампа звернулася до Верховного Суду США з проханням дозволити звільнення, попри рішення нижчих судів.

У вересні ФРС ухвалила рішення знизити ключову облікову ставку на чверть процентного пункту – з приблизно 4,3% до 4,1%. Це стало першим зниженням ставки у 2025 році.