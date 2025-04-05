Не всі країни можуть похизуватися мільярдерами. Які з економік дали цьому світу підприємців з майже $2 трлн сукупних статків. Рейтинг Forbes

Хоча деякі з цих магнатів уже не вперше потрапляють до списку найбагатших від Forbes, як-от Ілон Маск та Бернар Арно, багато з них — нові обличчя, а один став першим мільярдером у своїй країні.

Мільярдерів багато, але вони є не в кожній країні. Менше половини країн світу можуть похвалитися наявністю мільярдера серед своїх громадян, а пʼята частина з них має лише одного представника найбагатших людей.

Цього року у списку є мільярдери з 78 країн та напівавтономних територій — стільки ж, скільки й торік. Найбагатший представник серед усіх країн — співзасновник та CEO Tesla Ілон Маск зі статком в $342 млрд. Він народився з подвійним громадянством Південної Африки та Канади, але отримав американське громадянство у 2002 році й відтоді постійно проживає в США.

З-поміж 450 мільярдерів материкового Китаю найзаможніший — Чжан Імін ($65,5 млрд), співзасновник материнської компанії TikTok — ByteDance. Найбагатший в Індії — Мукеш Амбані ($92,5 млрд), який очолює Reliance Industrie, транснаціональний конгломерат, заснованого його покійним батьком.

Як країна США — на вершині рейтингу найзаможніших людей світу: лише двоє неамериканців входять до клубу мільярдерів з капіталом понад $100 млрд. Один з них — Амансіо Ортеґа ($124 млрд), найбагатша людина Іспанії та співзасновник роздрібного ритейлера Inditex, відомого брендом Zara. Інший — Бернар Арно ($178 млрд), найбагатший у Франції, чия імперія моди та косметики LVMH включає такі бренди, як Louis Vuitton та Sephora.

До списку приєдналися або повернулися три країни: Албанія й Перу, де є по одному мільярдеру, та Саудівська Аравія, де Forbes нарахував 14 нових мільярдерів та одного, який повернувся до списку.

У саудитів джерела статків різноманітні – від банківської справи до фармацевтики й телебачення. Найбагатший серед них – інвестор принц Альвалід бін Талал Аль Сауд ($16,5 млрд). Найбагатший перуанець Едуардо Гохшильд ($2,4 млрд) повернувся у список завдяки зростанню акцій його гірничодобувної компанії. А Албанія отримала першого в історії мільярдера – Саміра Мане ($1,4 млрд), який створив найбільшу в країні мережу супермаркетів та магазинів електроніки.

Бангладеш, Панама та Уругвай втратили своїх єдиних мільярдерів. Мухаммед Азіз Хан ($1,1 млрд), голова бангладеської енергетичної компанії Summit Group, переїхав до Сінгапуру й остаточно змінив громадянство. Щоправда, найбагатшим громадянином Сінгапуру він не став – цей титул належить виробнику фарб Го Чен Ляну ($13 млрд).

У Панамі Forbes перегрупував активи Стенлі Мотти як родинні статки, тож банківський інвестор більше не вважається індивідуальним мільярдером. А уругвайці Андрес Бзуровскі Бай і Серхіо Фогель випали зі списку через падіння акцій їхнього фінтех-стартапу dLocal.

Найбагатша людина в Україні — Рінат Ахметов, статки якого за рік зросли майже вдвічі: з $4 млрд до $7,9 млрд. У глобальному рейтингу Forbes він піднявся на 390 позицію.

У 2024 році найбільше мільярдерів було в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але цього року його 1052 найбагатших представники поступилися Америці з її 1077 мільярдерами, з яких 902 – у США. Далі йде Європа (772) та Близький Схід з Африкою (127).

Найбагатші люди світу по країнах (від А до Я)