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Найбагатші
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Не всі країни можуть похизуватися мільярдерами. Які з економік дали цьому світу підприємців з майже $2 трлн сукупних статків. Рейтинг Forbes

Forbes USA
Forbes

2 хв читання

Ахметов, Маск, Арно, Ортега, Zara, H&M /колаж Анастасія Решетнік

Топмільярдери в Україні, Польщі та Чехії - Рінат Ахметов, Міхал Соловов та Рената Келлнерова відповідно. Фото колаж Анастасія Решетнік

Хоча деякі з цих магнатів уже не вперше потрапляють до списку найбагатших від Forbes, як-от Ілон Маск та Бернар Арно, багато з них — нові обличчя, а один став першим мільярдером у своїй країні.

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Мільярдерів багато, але вони є не в кожній країні. Менше половини країн світу можуть похвалитися наявністю мільярдера серед своїх громадян, а пʼята частина з них має лише одного представника найбагатших людей.

Цього року у списку є мільярдери з 78 країн та напівавтономних територій — стільки ж, скільки й торік. Найбагатший представник серед усіх країн — співзасновник та CEO Tesla Ілон Маск зі статком в $342 млрд. Він народився з подвійним громадянством Південної Африки та Канади, але отримав американське громадянство у 2002 році й відтоді постійно проживає в США.

З-поміж 450 мільярдерів материкового Китаю найзаможніший — Чжан Імін ($65,5 млрд), співзасновник материнської компанії TikTok — ByteDance. Найбагатший в Індії — Мукеш Амбані ($92,5 млрд), який очолює Reliance Industrie, транснаціональний конгломерат, заснованого його покійним батьком.

Як країна США — на вершині рейтингу найзаможніших людей світу: лише двоє неамериканців входять до клубу мільярдерів з капіталом понад $100 млрд. Один з них — Амансіо Ортеґа ($124 млрд), найбагатша людина Іспанії та співзасновник роздрібного ритейлера Inditex, відомого брендом Zara. Інший — Бернар Арно ($178 млрд), найбагатший у Франції, чия імперія моди та косметики LVMH включає такі бренди, як Louis Vuitton та Sephora.

До списку приєдналися або повернулися три країни: Албанія й Перу, де є по одному мільярдеру, та Саудівська Аравія, де Forbes нарахував 14 нових мільярдерів та одного, який повернувся до списку.

У саудитів джерела статків різноманітні – від банківської справи до фармацевтики й телебачення. Найбагатший серед них – інвестор принц Альвалід бін Талал Аль Сауд ($16,5 млрд). Найбагатший перуанець Едуардо Гохшильд ($2,4 млрд) повернувся у список завдяки зростанню акцій його гірничодобувної компанії. А Албанія отримала першого в історії мільярдера – Саміра Мане ($1,4 млрд), який створив найбільшу в країні мережу супермаркетів та магазинів електроніки.

Бангладеш, Панама та Уругвай втратили своїх єдиних мільярдерів. Мухаммед Азіз Хан ($1,1 млрд), голова бангладеської енергетичної компанії Summit Group, переїхав до Сінгапуру й остаточно змінив громадянство. Щоправда, найбагатшим громадянином Сінгапуру він не став – цей титул належить виробнику фарб Го Чен Ляну ($13 млрд).

У Панамі Forbes перегрупував активи Стенлі Мотти як родинні статки, тож банківський інвестор більше не вважається індивідуальним мільярдером. А уругвайці Андрес Бзуровскі Бай і Серхіо Фогель випали зі списку через падіння акцій їхнього фінтех-стартапу dLocal.

Найбагатша людина в Україні — Рінат Ахметов, статки якого за рік зросли майже вдвічі: з $4 млрд до $7,9 млрд. У глобальному рейтингу Forbes він піднявся на 390 позицію.

У 2024 році найбільше мільярдерів було в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але цього року його 1052 найбагатших представники поступилися Америці з її 1077 мільярдерами, з яких 902 – у США. Далі йде Європа (772) та Близький Схід з Африкою (127).

Найбагатші люди світу по країнах (від А до Я)

Країна Ім'я Вік Статки Джерело статків Місце в глобальному рейтингу найбагатших
Країна
Австралія
Ім'я
Джина Райнхарт
Вік
71
Статки
$29,3 млрд
Джерело статків
Гірничодобувна промисловість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
61
Країна
Австрія
Ім'я
Марк Матешіц
Вік
32
Статки
$40,6 млрд
Джерело статків
Red Bull
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
38
Країна
Албанія
Ім'я
Самір Мане
Вік
57
Статки
$1,4 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2356
Країна
Алжир
Ім'я
Іссад Ребраб і родина
Вік
81
Статки
$3 млрд
Джерело статків
Харчова промисловість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1219
Країна
Аргентина
Ім'я
Маркос Гальперін
Вік
53
Статки
$8 млрд
Джерело статків
E-commerce
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
382
Країна
Барбадос
Ім'я
Ріанна
Вік
37
Статки
$1,4 млрд
Джерело статків
Музика, косметика
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2356
Країна
Беліз
Ім'я
Кеннет Дарт
Вік
69
Статки
$9 млрд
Джерело статків
Інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
329
Країна
Бельгія
Ім'я
Ерік Віттук
Вік
78
Статки
$9 млрд
Джерело статків
Інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
329
Країна
Болгарія
Ім'я
Георгі Домушчієв
Вік
52
Статки
$2,7 млрд
Джерело статків
Здоровʼя тварин, інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1362
Країна
Болгарія
Ім'я
Кіріл Домушчієв
Вік
55
Статки
$2,7 млрд
Джерело статків
Здоровʼя тварин, інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1362
Країна
Бразилія
Ім'я
Едуардо Саверін
Вік
43
Статки
$34,5 млрд
Джерело статків
Facebook
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
51
Країна
Вʼєтнам
Ім'я
Фам Нят Вуонг
Вік
56
Статки
$6,5 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
535
Країна
Велика Британія
Ім'я
Майкл Платт
Вік
57
Статки
$18,8 млрд
Джерело статків
Хедж-фонди
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
106
Країна
Венесуела
Ім'я
Хуан Карлос Ескотет
Вік
65
Статки
$7,4 млрд
Джерело статків
Банківська справа
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
430
Країна
Вірменія
Ім'я
Рубен Варданян і родина
Вік
56
Статки
$1,2 млрд
Джерело статків
Інвестбанкінг
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2623
Країна
Гернсі
Ім'я
Стівен лансдаун
Вік
72
Статки
$3 млрд
Джерело статків
Фінансові послуги
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1219
Країна
Гонконг
Ім'я
Лі Кашин
Вік
96
Статки
$38,9 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
40
Країна
Греція
Ім'я
Марія Анджелікусіс
Вік
43
Статки
$7,6 млрд
Джерело статків
Судноплавство
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
418
Країна
Грузія
Ім'я
Михайло Ломтадзе
Вік
49
Статки
$5,9 млрд
Джерело статків
Фінтех
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
597
Країна
Данія
Ім'я
Андерс Холч Повльсен
Вік
52
Статки
$12,8 млрд
Джерело статків
Мода і роздрібна торгівля
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
185
Країна
Есватіні
Ім'я
Натан Кірш
Вік
93
Статки
$7,3 млрд
Джерело статків
Рітейл, нерухомість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
443
Країна
Естонія
Ім'я
Крісто Карманн
Вік
44
Статки
$2,3 млрд
Джерело статків
Платежі, банкінг
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1573
Країна
Єгипет
Ім'я
Нассеф Савіріс
Вік
64
Статки
$9,6 млрд
Джерело статків
Будівництво, інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
289
Країна
Зімбабве
Ім'я
Страйв Масіїва
Вік
64
Статки
$1,2 млрд
Джерело статків
Телеком
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2623
Країна
Ізраїль
Ім'я
Еяль Офер
Вік
74
Статки
$28,2 млрд
Джерело статків
Нерухомість, судноплавство
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
68
Країна
Індія
Ім'я
Мукеш Амбані
Вік
67
Статки
$92,5 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
18
Країна
Індонезія
Ім'я
Лоу Тук Квонг
Вік
76
Статки
$27,3 млрд
Джерело статків
Вугілля
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
72
Країна
Ірландія
Ім'я
Джон Коллісон
Вік
34
Статки
$10,1 млрд
Джерело статків
Платіжні системи
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
271
Країна
Ірландія
Ім'я
Патрік Коллісон
Вік
34
Статки
$10,1 млрд
Джерело статків
Платіжні системи
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
271
Країна
Ісландія
Ім'я
Тор Бйорголфссон
Вік
58
Статки
$1 млрд
Джерело статків
Інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2933
Країна
Іспанія
Ім'я
Амансіо Ортега
Вік
89
Статки
$124 млрд
Джерело статків
Zara
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
9
Країна
Італія
Ім'я
Джованні Ферреро
Вік
60
Статки
$38,2 млрд
Джерело статків
Nutella, шоколад
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
41
Країна
Казахстан
Ім'я
В'ячеслав Кім
Вік
55
Статки
$7,1 млрд
Джерело статків
Фінтех
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
464
Країна
Канада
Ім'я
Чанпень Чжао
Вік
48
Статки
$62,9 млрд
Джерело статків
Криптобіржа
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
24
Країна
Катар
Ім'я
Хамад бін Джасім бін Джабер Аль Тані
Вік
65
Статки
$3,9 млрд
Джерело статків
Інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
929
Країна
Китай
Ім'я
Чжан Імін
Вік
41
Статки
$65,5 млрд
Джерело статків
TikTok
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
23
Країна
Кіпр
Ім'я
Джон Фредріксен
Вік
80
Статки
$17 млрд
Джерело статків
Судноплавство
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
119
Країна
Колумбія
Ім'я
Девід Велес і родина
Вік
43
Статки
$10,7 млрд
Джерело статків
Фінтех
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
236
Країна
Колумбія
Ім'я
Хайме Хілінскі Бакаль
Вік
67
Статки
$10.7 млрд
Джерело статків
Банківська справа
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
236
Країна
Ліван
Ім'я
Наджиб Мікаті
Вік
69
Статки
$3,1 млрд
Джерело статків
Телеком
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1172
Країна
Ліван
Ім'я
Таха Мікаті
Вік
80
Статки
$3,1 млрд
Джерело статків
Телеком
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1172
Країна
Ліхтенштейн
Ім'я
Крістоф Целлер
Вік
67
Статки
$1,3 млрд
Джерело статків
Стоматологічні матеріали
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2479
Країна
Люксембург
Ім'я
Міхаель Ганс і родина
Вік
61
Статки
$1,2 млрд
Джерело статків
Логістика
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2623
Країна
Малайзія
Ім'я
Роберт Куок
Вік
101
Статки
$12,1 млрд
Джерело статків
Пальмова олія, судноплавство, нерухомість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
195
Країна
Марокко
Ім'я
Отман Бенджеллун і родина
Вік
92
Статки
$1,6 млрд
Джерело статків
Банківська справа, страхування
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2110
Країна
Марокко
Ім'я
Анас Сефріуї і родина
Вік
67
Статки
$1,6 млрд
Джерело статків
Нерухомість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
2110
Країна
Мексика
Ім'я
Карлос Слім Елу і родина
Вік
85
Статки
$82,5 млрд
Джерело статків
Телеком
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
19
Країна
Монако
Ім'я
Стефано Пессіна
Вік
83
Статки
$6 млрд
Джерело статків
Аптеки
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
581
Країна
Непал
Ім'я
Бінод Чаудхарі
Вік
69
Статки
$2 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1763
Країна
Нігерія
Ім'я
Аліко Данготе
Вік
67
Статки
$23,9 млрд
Джерело статків
Цемент, цукор
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
83
Країна
Нідерланди
Ім'я
Шарлен де Карвальйо-Хайнекен і родина
Вік
70
Статки
$14,4 млрд
Джерело статків
Heineken
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
160
Країна
Німеччина
Ім'я
Дітер Шварц
Вік
85
Статки
$41 млрд
Джерело статків
Рітейл
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
37
Країна
Нова Зеландія
Ім'я
Грем Гарт
Вік
69
Статки
$9,3 млрд
Джерело статків
Пакування
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
307
Країна
Норвегія
Ім'я
Торстейн Хаген
Вік
82
Статки
$10,3 млрд
Джерело статків
Круїзи
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
260
Країна
ОАЕ
Ім'я
Павло Дуров
Вік
40
Статки
$17,1 млрд
Джерело статків
Месенджер
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
118
Країна
Оман
Ім'я
П.Н.С. Менон
Вік
76
Статки
$3,4 млрд
Джерело статків
Нерухомість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1072
Країна
ПАР
Ім'я
Йоган Руперт і родина
Вік
74
Статки
$14 млрд
Джерело статків
Предмети розкоші
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
165
Країна
Перу
Ім'я
Едуардо Хохшильд
Вік
61
Статки
$2,4 млрд
Джерело статків
Гірничодобувна промисловість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1513
Країна
Південна Корея
Ім'я
Чо Джон-хо
Вік
66
Статки
$8,4 млрд
Джерело статків
Фінанси
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
361
Країна
Польща
Ім'я
Міхал Соловов
Вік
62
Статки
$13,1 млрд
Джерело статків
Інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
178
Країна
Португалія
Ім'я
Марія Фернанда Аморім і родина
Вік
90
Статки
$5,9 млрд
Джерело статків
Енергетика, інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
597
Країна
Росія
Ім'я
Вагіт Алекперов
Вік
74
Статки
$28,7 млрд
Джерело статків
Нафта
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
62
Країна
Румунія
Ім'я
Матей Захарія
Вік
39
Статки
$2,5 млрд
Джерело статків
Аналіз даних
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1462
Країна
Румунія
Ім'я
Іон Стоїка
Вік
60
Статки
$2,5 млрд
Джерело статків
Аналіз даних
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1462
Країна
Саудівська Аравія
Ім'я
Принц Альвалід бін Талал Аль Сауд
Вік
70
Статки
$16.5 млрд
Джерело статків
Інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
128
Країна
Сент-Кітс і Невіс
Ім'я
Джастін Сан
Вік
34
Статки
$8,5 млрд
Джерело статків
Криптовалюта
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
353
Країна
Сингапур
Ім'я
Го Чен Лян
Вік
97
Статки
$13 млрд
Джерело статків
Фарби
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
182
Країна
Словаччина
Ім'я
Ярослав Гашчак і родина
Вік
55
Статки
$2 млрд
Джерело статків
Інвестиції
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1763
Країна
США
Ім'я
Ілон Маск
Вік
53
Статки
$342 млрд
Джерело статків
Tesla, SpaceX
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1
Країна
Таїланд
Ім'я
Дханін Чеараванонт
Вік
85
Статки
$15,2 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
141
Країна
Тайвань
Ім'я
Баррі Лам
Вік
75
Статки
$11,7 млрд
Джерело статків
Елетроніка
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
210
Країна
Танзанія
Ім'я
Мохаммед Дьюджі
Вік
49
Статки
$2,2 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1626
Країна
Туреччина
Ім'я
Марат Улькер
Вік
66
Статки
$5,5 млрд
Джерело статків
Харчова промисловість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
639
Країна
Угорщина
Ім'я
Лорінц Месарош
Вік
69
Статки
$3,6 млрд
Джерело статків
Диверсифікований бізнес
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1015
Країна
Україна
Ім'я
Рінат Ахметов
Вік
58
Статки
$7,9 млрд
Джерело статків
Сталеливарна промисловість, вугілля
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
390
Країна
Філіппіни
Ім'я
Мануель Вільяр
Вік
75
Статки
$17,2 млрд
Джерело статків
Нерухомість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
117
Країна
Фінляндія
Ім'я
Антті Герлін
Вік
68
Статки
$3,7 млрд
Джерело статків
Ліфти, ескалатори
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
979
Країна
Франція
Ім'я
Бернар Арно і родина
Вік
76
Статки
$178 млрд
Джерело статків
LVMH
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
5
Країна
Хорватія
Ім'я
Василь Анісімов
Вік
73
Статки
$2,1 млрд
Джерело статків
Нерухомість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
1688
Країна
Чехія
Ім'я
Рената Келлнерова і родина
Вік
57
Статки
$18,2 млрд
Джерело статків
Фінанси, Телеком
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
112
Країна
Чилі
Ім'я
Іріс Фонтбона і родина
Вік
82
Статки
$28,1 млрд
Джерело статків
Гірничодобувна промисловість
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
70
Країна
Швейцарія
Ім'я
Джанлуїджі Апонте
Вік
84
Статки
$37,7 млрд
Джерело статків
Судноплавство
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
44
Країна
Швейцарія
Ім'я
Рафаела Апонте-Діамант
Вік
82
Статки
$37,7 млрд
Джерело статків
Судноплавство
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
44
Країна
Швеція
Ім'я
Стефан Перссон
Вік
77
Статки
$18,6 млрд
Джерело статків
H&M
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
108
Країна
Японія
Ім'я
Янай Тадасі і родина
Вік
76
Статки
$45,1 млрд
Джерело статків
Мода і роздрібна торгівля
Місце в глобальному рейтингу найбагатших
30
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