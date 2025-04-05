Не всі країни можуть похизуватися мільярдерами. Які з економік дали цьому світу підприємців з майже $2 трлн сукупних статків. Рейтинг Forbes

Хоча деякі з цих магнатів уже не вперше потрапляють до списку найбагатших від Forbes, як-от Ілон Маск та Бернар Арно, багато з них — нові обличчя, а один став першим мільярдером у своїй країні.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Мільярдерів багато, але вони є не в кожній країні. Менше половини країн світу можуть похвалитися наявністю мільярдера серед своїх громадян, а пʼята частина з них має лише одного представника найбагатших людей.
Цього року у списку є мільярдери з 78 країн та напівавтономних територій — стільки ж, скільки й торік. Найбагатший представник серед усіх країн — співзасновник та CEO Tesla Ілон Маск зі статком в $342 млрд. Він народився з подвійним громадянством Південної Африки та Канади, але отримав американське громадянство у 2002 році й відтоді постійно проживає в США.
З-поміж 450 мільярдерів материкового Китаю найзаможніший — Чжан Імін ($65,5 млрд), співзасновник материнської компанії TikTok — ByteDance. Найбагатший в Індії — Мукеш Амбані ($92,5 млрд), який очолює Reliance Industrie, транснаціональний конгломерат, заснованого його покійним батьком.
Як країна США — на вершині рейтингу найзаможніших людей світу: лише двоє неамериканців входять до клубу мільярдерів з капіталом понад $100 млрд. Один з них — Амансіо Ортеґа ($124 млрд), найбагатша людина Іспанії та співзасновник роздрібного ритейлера Inditex, відомого брендом Zara. Інший — Бернар Арно ($178 млрд), найбагатший у Франції, чия імперія моди та косметики LVMH включає такі бренди, як Louis Vuitton та Sephora.
До списку приєдналися або повернулися три країни: Албанія й Перу, де є по одному мільярдеру, та Саудівська Аравія, де Forbes нарахував 14 нових мільярдерів та одного, який повернувся до списку.
У саудитів джерела статків різноманітні – від банківської справи до фармацевтики й телебачення. Найбагатший серед них – інвестор принц Альвалід бін Талал Аль Сауд ($16,5 млрд). Найбагатший перуанець Едуардо Гохшильд ($2,4 млрд) повернувся у список завдяки зростанню акцій його гірничодобувної компанії. А Албанія отримала першого в історії мільярдера – Саміра Мане ($1,4 млрд), який створив найбільшу в країні мережу супермаркетів та магазинів електроніки.
Бангладеш, Панама та Уругвай втратили своїх єдиних мільярдерів. Мухаммед Азіз Хан ($1,1 млрд), голова бангладеської енергетичної компанії Summit Group, переїхав до Сінгапуру й остаточно змінив громадянство. Щоправда, найбагатшим громадянином Сінгапуру він не став – цей титул належить виробнику фарб Го Чен Ляну ($13 млрд).
У Панамі Forbes перегрупував активи Стенлі Мотти як родинні статки, тож банківський інвестор більше не вважається індивідуальним мільярдером. А уругвайці Андрес Бзуровскі Бай і Серхіо Фогель випали зі списку через падіння акцій їхнього фінтех-стартапу dLocal.
Найбагатша людина в Україні — Рінат Ахметов, статки якого за рік зросли майже вдвічі: з $4 млрд до $7,9 млрд. У глобальному рейтингу Forbes він піднявся на 390 позицію.
У 2024 році найбільше мільярдерів було в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але цього року його 1052 найбагатших представники поступилися Америці з її 1077 мільярдерами, з яких 902 – у США. Далі йде Європа (772) та Близький Схід з Африкою (127).
Найбагатші люди світу по країнах (від А до Я)
|Країна
|Ім'я
|Вік
|Статки
|Джерело статків
|Місце в глобальному рейтингу найбагатших
|
КраїнаАвстралія
|
Ім'яДжина Райнхарт
|
Вік71
|
Статки$29,3 млрд
|
Джерело статківГірничодобувна промисловість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших61
|
КраїнаАвстрія
|
Ім'яМарк Матешіц
|
Вік32
|
Статки$40,6 млрд
|
Джерело статківRed Bull
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших38
|
КраїнаАлбанія
|
Ім'яСамір Мане
|
Вік57
|
Статки$1,4 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2356
|
КраїнаАлжир
|
Ім'яІссад Ребраб і родина
|
Вік81
|
Статки$3 млрд
|
Джерело статківХарчова промисловість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1219
|
КраїнаАргентина
|
Ім'яМаркос Гальперін
|
Вік53
|
Статки$8 млрд
|
Джерело статківE-commerce
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших382
|
КраїнаБарбадос
|
Ім'яРіанна
|
Вік37
|
Статки$1,4 млрд
|
Джерело статківМузика, косметика
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2356
|
КраїнаБеліз
|
Ім'яКеннет Дарт
|
Вік69
|
Статки$9 млрд
|
Джерело статківІнвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших329
|
КраїнаБельгія
|
Ім'яЕрік Віттук
|
Вік78
|
Статки$9 млрд
|
Джерело статківІнвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших329
|
КраїнаБолгарія
|
Ім'яГеоргі Домушчієв
|
Вік52
|
Статки$2,7 млрд
|
Джерело статківЗдоровʼя тварин, інвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1362
|
КраїнаБолгарія
|
Ім'яКіріл Домушчієв
|
Вік55
|
Статки$2,7 млрд
|
Джерело статківЗдоровʼя тварин, інвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1362
|
КраїнаБразилія
|
Ім'яЕдуардо Саверін
|
Вік43
|
Статки$34,5 млрд
|
Джерело статківFacebook
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших51
|
КраїнаВʼєтнам
|
Ім'яФам Нят Вуонг
|
Вік56
|
Статки$6,5 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших535
|
КраїнаВелика Британія
|
Ім'яМайкл Платт
|
Вік57
|
Статки$18,8 млрд
|
Джерело статківХедж-фонди
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших106
|
КраїнаВенесуела
|
Ім'яХуан Карлос Ескотет
|
Вік65
|
Статки$7,4 млрд
|
Джерело статківБанківська справа
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших430
|
КраїнаВірменія
|
Ім'яРубен Варданян і родина
|
Вік56
|
Статки$1,2 млрд
|
Джерело статківІнвестбанкінг
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2623
|
КраїнаГернсі
|
Ім'яСтівен лансдаун
|
Вік72
|
Статки$3 млрд
|
Джерело статківФінансові послуги
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1219
|
КраїнаГонконг
|
Ім'яЛі Кашин
|
Вік96
|
Статки$38,9 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших40
|
КраїнаГреція
|
Ім'яМарія Анджелікусіс
|
Вік43
|
Статки$7,6 млрд
|
Джерело статківСудноплавство
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших418
|
КраїнаГрузія
|
Ім'яМихайло Ломтадзе
|
Вік49
|
Статки$5,9 млрд
|
Джерело статківФінтех
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших597
|
КраїнаДанія
|
Ім'яАндерс Холч Повльсен
|
Вік52
|
Статки$12,8 млрд
|
Джерело статківМода і роздрібна торгівля
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших185
|
КраїнаЕсватіні
|
Ім'яНатан Кірш
|
Вік93
|
Статки$7,3 млрд
|
Джерело статківРітейл, нерухомість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших443
|
КраїнаЕстонія
|
Ім'яКрісто Карманн
|
Вік44
|
Статки$2,3 млрд
|
Джерело статківПлатежі, банкінг
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1573
|
КраїнаЄгипет
|
Ім'яНассеф Савіріс
|
Вік64
|
Статки$9,6 млрд
|
Джерело статківБудівництво, інвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших289
|
КраїнаЗімбабве
|
Ім'яСтрайв Масіїва
|
Вік64
|
Статки$1,2 млрд
|
Джерело статківТелеком
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2623
|
КраїнаІзраїль
|
Ім'яЕяль Офер
|
Вік74
|
Статки$28,2 млрд
|
Джерело статківНерухомість, судноплавство
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших68
|
КраїнаІндія
|
Ім'яМукеш Амбані
|
Вік67
|
Статки$92,5 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших18
|
КраїнаІндонезія
|
Ім'яЛоу Тук Квонг
|
Вік76
|
Статки$27,3 млрд
|
Джерело статківВугілля
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших72
|
КраїнаІрландія
|
Ім'яДжон Коллісон
|
Вік34
|
Статки$10,1 млрд
|
Джерело статківПлатіжні системи
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших271
|
КраїнаІрландія
|
Ім'яПатрік Коллісон
|
Вік34
|
Статки$10,1 млрд
|
Джерело статківПлатіжні системи
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших271
|
КраїнаІсландія
|
Ім'яТор Бйорголфссон
|
Вік58
|
Статки$1 млрд
|
Джерело статківІнвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2933
|
КраїнаІспанія
|
Ім'яАмансіо Ортега
|
Вік89
|
Статки$124 млрд
|
Джерело статківZara
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших9
|
КраїнаІталія
|
Ім'яДжованні Ферреро
|
Вік60
|
Статки$38,2 млрд
|
Джерело статківNutella, шоколад
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших41
|
КраїнаКазахстан
|
Ім'яВ'ячеслав Кім
|
Вік55
|
Статки$7,1 млрд
|
Джерело статківФінтех
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших464
|
КраїнаКанада
|
Ім'яЧанпень Чжао
|
Вік48
|
Статки$62,9 млрд
|
Джерело статківКриптобіржа
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших24
|
КраїнаКатар
|
Ім'яХамад бін Джасім бін Джабер Аль Тані
|
Вік65
|
Статки$3,9 млрд
|
Джерело статківІнвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших929
|
КраїнаКитай
|
Ім'яЧжан Імін
|
Вік41
|
Статки$65,5 млрд
|
Джерело статківTikTok
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших23
|
КраїнаКіпр
|
Ім'яДжон Фредріксен
|
Вік80
|
Статки$17 млрд
|
Джерело статківСудноплавство
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших119
|
КраїнаКолумбія
|
Ім'яДевід Велес і родина
|
Вік43
|
Статки$10,7 млрд
|
Джерело статківФінтех
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших236
|
КраїнаКолумбія
|
Ім'яХайме Хілінскі Бакаль
|
Вік67
|
Статки$10.7 млрд
|
Джерело статківБанківська справа
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших236
|
КраїнаЛіван
|
Ім'яНаджиб Мікаті
|
Вік69
|
Статки$3,1 млрд
|
Джерело статківТелеком
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1172
|
КраїнаЛіван
|
Ім'яТаха Мікаті
|
Вік80
|
Статки$3,1 млрд
|
Джерело статківТелеком
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1172
|
КраїнаЛіхтенштейн
|
Ім'яКрістоф Целлер
|
Вік67
|
Статки$1,3 млрд
|
Джерело статківСтоматологічні матеріали
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2479
|
КраїнаЛюксембург
|
Ім'яМіхаель Ганс і родина
|
Вік61
|
Статки$1,2 млрд
|
Джерело статківЛогістика
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2623
|
КраїнаМалайзія
|
Ім'яРоберт Куок
|
Вік101
|
Статки$12,1 млрд
|
Джерело статківПальмова олія, судноплавство, нерухомість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших195
|
КраїнаМарокко
|
Ім'яОтман Бенджеллун і родина
|
Вік92
|
Статки$1,6 млрд
|
Джерело статківБанківська справа, страхування
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2110
|
КраїнаМарокко
|
Ім'яАнас Сефріуї і родина
|
Вік67
|
Статки$1,6 млрд
|
Джерело статківНерухомість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших2110
|
КраїнаМексика
|
Ім'яКарлос Слім Елу і родина
|
Вік85
|
Статки$82,5 млрд
|
Джерело статківТелеком
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших19
|
КраїнаМонако
|
Ім'яСтефано Пессіна
|
Вік83
|
Статки$6 млрд
|
Джерело статківАптеки
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших581
|
КраїнаНепал
|
Ім'яБінод Чаудхарі
|
Вік69
|
Статки$2 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1763
|
КраїнаНігерія
|
Ім'яАліко Данготе
|
Вік67
|
Статки$23,9 млрд
|
Джерело статківЦемент, цукор
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших83
|
КраїнаНідерланди
|
Ім'яШарлен де Карвальйо-Хайнекен і родина
|
Вік70
|
Статки$14,4 млрд
|
Джерело статківHeineken
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших160
|
КраїнаНімеччина
|
Ім'яДітер Шварц
|
Вік85
|
Статки$41 млрд
|
Джерело статківРітейл
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших37
|
КраїнаНова Зеландія
|
Ім'яГрем Гарт
|
Вік69
|
Статки$9,3 млрд
|
Джерело статківПакування
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших307
|
КраїнаНорвегія
|
Ім'яТорстейн Хаген
|
Вік82
|
Статки$10,3 млрд
|
Джерело статківКруїзи
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших260
|
КраїнаОАЕ
|
Ім'яПавло Дуров
|
Вік40
|
Статки$17,1 млрд
|
Джерело статківМесенджер
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших118
|
КраїнаОман
|
Ім'яП.Н.С. Менон
|
Вік76
|
Статки$3,4 млрд
|
Джерело статківНерухомість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1072
|
КраїнаПАР
|
Ім'яЙоган Руперт і родина
|
Вік74
|
Статки$14 млрд
|
Джерело статківПредмети розкоші
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших165
|
КраїнаПеру
|
Ім'яЕдуардо Хохшильд
|
Вік61
|
Статки$2,4 млрд
|
Джерело статківГірничодобувна промисловість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1513
|
КраїнаПівденна Корея
|
Ім'яЧо Джон-хо
|
Вік66
|
Статки$8,4 млрд
|
Джерело статківФінанси
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших361
|
КраїнаПольща
|
Ім'яМіхал Соловов
|
Вік62
|
Статки$13,1 млрд
|
Джерело статківІнвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших178
|
КраїнаПортугалія
|
Ім'яМарія Фернанда Аморім і родина
|
Вік90
|
Статки$5,9 млрд
|
Джерело статківЕнергетика, інвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших597
|
КраїнаРосія
|
Ім'яВагіт Алекперов
|
Вік74
|
Статки$28,7 млрд
|
Джерело статківНафта
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших62
|
КраїнаРумунія
|
Ім'яМатей Захарія
|
Вік39
|
Статки$2,5 млрд
|
Джерело статківАналіз даних
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1462
|
КраїнаРумунія
|
Ім'яІон Стоїка
|
Вік60
|
Статки$2,5 млрд
|
Джерело статківАналіз даних
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1462
|
КраїнаСаудівська Аравія
|
Ім'яПринц Альвалід бін Талал Аль Сауд
|
Вік70
|
Статки$16.5 млрд
|
Джерело статківІнвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших128
|
КраїнаСент-Кітс і Невіс
|
Ім'яДжастін Сан
|
Вік34
|
Статки$8,5 млрд
|
Джерело статківКриптовалюта
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших353
|
КраїнаСингапур
|
Ім'яГо Чен Лян
|
Вік97
|
Статки$13 млрд
|
Джерело статківФарби
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших182
|
КраїнаСловаччина
|
Ім'яЯрослав Гашчак і родина
|
Вік55
|
Статки$2 млрд
|
Джерело статківІнвестиції
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1763
|
КраїнаСША
|
Ім'яІлон Маск
|
Вік53
|
Статки$342 млрд
|
Джерело статківTesla, SpaceX
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1
|
КраїнаТаїланд
|
Ім'яДханін Чеараванонт
|
Вік85
|
Статки$15,2 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших141
|
КраїнаТайвань
|
Ім'яБаррі Лам
|
Вік75
|
Статки$11,7 млрд
|
Джерело статківЕлетроніка
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших210
|
КраїнаТанзанія
|
Ім'яМохаммед Дьюджі
|
Вік49
|
Статки$2,2 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1626
|
КраїнаТуреччина
|
Ім'яМарат Улькер
|
Вік66
|
Статки$5,5 млрд
|
Джерело статківХарчова промисловість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших639
|
КраїнаУгорщина
|
Ім'яЛорінц Месарош
|
Вік69
|
Статки$3,6 млрд
|
Джерело статківДиверсифікований бізнес
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1015
|
КраїнаУкраїна
|
Ім'яРінат Ахметов
|
Вік58
|
Статки$7,9 млрд
|
Джерело статківСталеливарна промисловість, вугілля
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших390
|
КраїнаФіліппіни
|
Ім'яМануель Вільяр
|
Вік75
|
Статки$17,2 млрд
|
Джерело статківНерухомість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших117
|
КраїнаФінляндія
|
Ім'яАнтті Герлін
|
Вік68
|
Статки$3,7 млрд
|
Джерело статківЛіфти, ескалатори
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших979
|
КраїнаФранція
|
Ім'яБернар Арно і родина
|
Вік76
|
Статки$178 млрд
|
Джерело статківLVMH
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших5
|
КраїнаХорватія
|
Ім'яВасиль Анісімов
|
Вік73
|
Статки$2,1 млрд
|
Джерело статківНерухомість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших1688
|
КраїнаЧехія
|
Ім'яРената Келлнерова і родина
|
Вік57
|
Статки$18,2 млрд
|
Джерело статківФінанси, Телеком
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших112
|
КраїнаЧилі
|
Ім'яІріс Фонтбона і родина
|
Вік82
|
Статки$28,1 млрд
|
Джерело статківГірничодобувна промисловість
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших70
|
КраїнаШвейцарія
|
Ім'яДжанлуїджі Апонте
|
Вік84
|
Статки$37,7 млрд
|
Джерело статківСудноплавство
|
Місце в глобальному рейтингу найбагатших44
|
КраїнаШвейцарія
|
Ім'яРафаела Апонте-Діамант
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Вік82
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Статки$37,7 млрд
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Джерело статківСудноплавство
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Місце в глобальному рейтингу найбагатших44
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КраїнаШвеція
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Ім'яСтефан Перссон
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Вік77
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Статки$18,6 млрд
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Джерело статківH&M
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Місце в глобальному рейтингу найбагатших108
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КраїнаЯпонія
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Ім'яЯнай Тадасі і родина
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Вік76
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Статки$45,1 млрд
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Джерело статківМода і роздрібна торгівля
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Місце в глобальному рейтингу найбагатших30
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