Передвісник руйнування інституцій. Як мільярдер Ілон Маск змінює держсистему США? Розбір The New York Times

Ілон Маск, отримавши підтримку президента Дональда Трампа, вже втручається у роботу федерального уряду США. Він отримав контроль над ключовими агентствами, фінансовими системами та кадровою політикою. Це викликало критику з боку Конгресу та громадських організацій, які попереджають про безпрецедентний конфлікт інтересів і загрозу демократичним інституціям. Переказуємо основні тези зі статті The New York Times про те, як Маск змінює держсистему США

На перших тижнях роботи Ілон Маск і департамент ефективності уряду США (DOGE), який він очолює, отримали доступ до конфіденційних фінансових і цифрових систем, ігноруючи протоколи та усуваючи чиновників, які попереджали про порушення. Федеральних службовців засипали повідомленнями із закликами залишити роботу, натякаючи на їхні «лінощі».

Маск розпочав агресивну війну проти федеральної бюрократії, пише The New York Times, підкреслюючи, що його дії «вже вплинули на роботу щонайменше шести агентств, поставивши під загрозу конституційний контроль Конгресу та захист державної служби».

Високопосадовці Міністерства фінансів і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), які не погоджувалися з діями Маска, «були швидко усунуті». Маск також домігся фактичного закриття USAID – ключової установи з надання міжнародної допомоги, що викликало резонанс у всьому світі.

Керівник SpaceX, Tesla та X (колишнього Twitter) зараз діє з енергією, добре знайомою його співробітникам. Він навіть розмістив ліжка у штаб-квартирі федерального кадрового агентства, щоб працювати до пізньої ночі та залишатися там на ніч – так само як у Twitter та Tesla, повідомляє NYT. Сам Маск хизується, що працювати без відпочинку – його «суперсила», а «бюрократи не працюють у вихідні, тому поле бою лишається порожнім!»

Президент США Дональд Трамп публічно хвалить Маска: «Він чудово скорочує витрати». Але й додає, що не у всьому погоджується з ним.

Маск наразі має величезний вплив на державні структури, які регулюють діяльність компаній Трампа та надають їм контракти.

Дональд Трамп задоволений скороченнями Маска, хоча і не завжди погоджується з ним у деяких рішеннях. Фото Getty Images

Маск по суті володіє компаніями, що залежать від державних контрактів, має бізнес-зв’язки з Китаєм і отримує доступ до державних фінансових систем. Попри це його дії залишаються практично неконтрольованими. «Перед Конгресом і судами стоїть завдання встигнути за темпами Маска. Поки вони реагують, він встигає змінювати структуру влади», – зазначає один із посадовців, який працює в одній з підпорядкованих мільярдером агенцій.

Контроль над фінансами та кадрами

Маск і його команда вже отримали доступ до:

Фінансової системи Мінфіну, що дозволяє контролювати і навіть обмежувати державні витрати.

Державних кадрів – команда Маска взяла під контроль Офіс управління персоналом, звільняючи людей і скорочуючи бюджет.

USAID, яку Маск назвав «злом», і фактично паралізував її діяльність.

Маск також зацікавлений у державній нерухомості. Він особисто відвідав Управління загальних служб (GSA), що керує федеральними будівлями, і запропонував скоротити бюджет агентства на 50%.

Ще одна його ініціатива – застосування ШІ для аналізу державних контрактів. Маск хоче перевести всі контракти в єдину систему, яку аналізуватиме ШІ.

Для USAID Маск використав ту ж тактику, що й під час поглинання Twitter у 2022 році, коли зобразив попереднє керівництво компанії як злочинне, а багатьох працівників – некомпетентними й такими, що протидіяли його цілям. Звільняючи керівників Twitter «за порушення» і позбавляючи їх вихідних виплат, він звинувачував їх у корупції та публічно атакував у своїх дописах в соцмережі.

Тактика Маска та його команди тримає державних службовців у стані постійної невизначеності, страху висловлюватися та сумнівів щодо власного майбутнього і карʼєри.

27 січня члени команди Маска увійшли до штаб-квартири USAID у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні. Вони вимагали та отримали доступ до фінансових і кадрових систем агентства, згідно з даними двох американських посадовців. У цей період виконувач обов’язків адміністратора USAID відправив близько 60 посадовців у оплачувану відпустку і видав накази про припинення роботи, що призвело до звільнення сотень робітників, які мали повну зайнятість та медичне страхування.

До суботи сайт агентства зник. А коли двоє головних директорів служби безпеки спробували зупинити членів DOGE на вході до захищеної зони для отримання засекречених файлів, їх відправили в адміністративну відпустку. Кеті Міллер, член ініціативи Маска, написала на X, що «жоден секретний матеріал не був отриманий без належних допусків».

До понеділка діяльність USAID була фактично паралізована. У прямому ефірі на своїй соціальній платформі Маск заявив, що президент погодився: «Ми маємо закрити це агентство».

Маск та його команда примушують до добровільного звільнення держслужбовців та працюють без вихідних, адже «показником їхнього успіху є сума заощаджених урядових коштів за день» Фото Getty Images

Тиск на чиновників та показники успіху

Маск відкрито висміює державних службовців, називаючи їх ледарями, і просуває програми добровільного звільнення. Минулого тижня Офіс управління персоналом надіслав листи 2 млн держслужбовців із темою «Роздоріжжя», де пропонувалося піти з роботи та отримати зарплату до кінця вересня. Маск назвав це «дуже щедрою пропозицією». До речі, він так само вчинив наприкінці 2022 року, коли звільняв працівників Twitter напередодні ребрендингу.

Маск також ініціював зміну керівництва в ключових структурах. За його рекомендацією Трамп призначив Троя Майнка міністром ВПС. Раніше Майнк очолював розвідувальне агентство Пентагону і допомагав SpaceX отримати багатомільярдний контракт на запуск супутників-шпигунів.

Багато наближених до Маска осіб працюють одночасно над кількома проєктами в різних урядових агентствах, використовуючи різні електронні адреси та з’являючись у різних офісах. Одним із таких прикладів є 23-річний колишній стажист SpaceX Люк Фаррітор, який, за словами обізнаних джерел, отримав доступ до систем USAID. Він також зазначений як «виконавчий інженер» в офісі міністра охорони здоровʼя та соціальних служб і мав корпоративну електронну адресу в GSA, згідно з офіційними записами.

Помічники Маска, зокрема Фаррітор, подали запит на доступ до систем Центрів медичної допомоги Medicare і Medicaid, які контролюють контракти та розподіл понад $1 трлн щорічних виплат, згідно з документами, з якими ознайомився The New York Times.

Команда підпорядковується Стіву Девісу – давньому раднику Маска, який керував заходами зі скорочення витрат у X та SpaceX і сам здобув надзвичайний рівень впливу в федеральних агентствах.

У приватних розмовах Маск говорив друзям, що головним показником його успіху є сума заощаджених урядових коштів за день, і він оцінює свої ініціативи саме за цим критерієм.

«Чим більше я дізнаюся про президента Трампа, тим більше він мені подобається. Я люблю цього хлопця, – сказав Маск у прямому етері на X у понеділок. – Це наш шанс. Це найкраща комбінація карт, яка нам коли-небудь випадала».

Реакція Конгресу та суспільства

Демократи оголосили про підготовку законопроєкту, що заборонятиме команді Маска доступ до фінансової системи Мінфіну. «Міністр фінансів має негайно відкликати цей доступ», – заявив Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті.

Громадські організації також намагаються вийти з нового положення. Історик Дуглас Брінклі назвав ситуацію «передвісником руйнування інституцій». Протестувальники вийшли до Офісу управління персоналом із плакатами, на яких написано «Stop Musk».

Попереду – судові розгляди, але поки що Маск та його команда рухаються зі швидкістю, за якою демократичні механізми не встигають.