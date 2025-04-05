Не все страны могут похвастаться миллиардерами. Какие из экономик дали этому миру предпринимателей с почти $2 трлн совокупного состояния. Рейтинг Forbes

Хотя некоторые из этих магнатов уже не впервые попадают в список самых богатых от Forbes, такие как Илон Маск и Бернар Арно, многие из них – новые лица, а один стал первым миллиардером в своей стране
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Миллиардеров много, но они есть не в каждой стране. Меньше половины стран мира могут похвастаться наличием миллиардера среди своих граждан, а пятая часть из них имеет только одного представителя самых богатых людей.
В этом году в списке есть миллиардеры из 78 стран и полуавтономных территорий – столько же, сколько и в прошлом. Самый богатый представитель среди всех стран – соучредитель и CEO Tesla Илон Маск с состоянием в $342 млрд. Он родился с двойным гражданством Южной Африки и Канады, но получил американское гражданство в 2002 году и с тех пор постоянно проживает в США.
Из 450 миллиардеров материкового Китая самый богатый – Чжан Имин ($65,5 млрд), соучредитель ByteDance, материнской компании TikTok. Самый богатый в Индии – Мукеш Амбани ($92,5 млрд), который возглавляет Reliance Industrie, транснациональный конгломерат, основанный его покойным отцом.
Как страна США – на вершине рейтинга самых богатых людей мира: только двое неамериканцев входят в клуб миллиардеров с капиталом более $100 млрд. Один из них – Амансио Ортега ($124 млрд), самый богатый человек Испании и соучредитель розничного ритейлера Inditex, известного брендом Zara. Другой – Бернар Арно ($178 млрд), самый богатый во Франции, чья империя моды и косметики LVMH включает в себя такие бренды, как Louis Vuitton и Sephora.
К списку присоединились или вернулись три страны: Албания и Перу, где по одному миллиардеру, и Саудовская Аравия, где Forbes насчитал 14 новых миллиардеров и одного, вернувшегося в список.
У саудитов источники состояния разнообразны – от банковского дела до фармацевтики и телевидения. Самый богатый среди них – инвестор принц Альвалид бин Талал Аль Сауд ($16,5 млрд). Богатейший перуанец Эдуардо Гохшильд ($2,4 млрд) вернулся в список благодаря росту акций его горнодобывающей компании. А Албания получила первого в истории миллиардера – Самира Мане ($1,4 млрд), создавшего крупнейшую в стране сеть супермаркетов и магазинов электроники.
Бангладеш, Панама и Уругвай потеряли своих единственных миллиардеров. Мухаммед Азиз Хан ($1,1 млрд), глава бангладешской энергетической компании Summit Group, переехал в Сингапур и окончательно сменил гражданство. Правда, богатейшим гражданином Сингапура он не стал – этот титул принадлежит производителю красок Го Чен Ляну ($13 млрд).
В Панаме Forbes перегруппировал активы Стэнли Мотты как семейное состояние, так что банковский инвестор больше не считается индивидуальным миллиардером. А уругвайцы Андрес Бзуровски Бай и Серхио Фогель выпали из списка из-за падения акций их финтех-стартапа dLocal.
Самый богатый человек в Украине – Ринат Ахметов, состояние которого за год выросло почти вдвое: с $4 млрд до $7,9 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он поднялся на 390-ю позицию.
В 2024 году больше всего миллиардеров было в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в этом году его 1052 самых богатых представителя уступили Америке с ее 1077 миллиардерами, из которых 902 – в США. Далее следуют Европа (772) и Ближний Восток с Африкой (127).
Самые богатые люди мира по странам (от А до Я)
|Страна
|Страна
|Сфера
|Состояние
|Подпись
|Место в рейтинге
|
СтранаАвстралия
|
СтранаДжина Райнхарт
|
Сфера71
|
Состояние$29,3 млрд
|
ПодписьГорнодобывающая промышленность
|
Место в рейтинге61
|
СтранаАвстрия
|
СтранаМарк Матешиц
|
Сфера32
|
Состояние$40,6 млрд
|
ПодписьRed Bull
|
Место в рейтинге38
|
СтранаАлбания
|
СтранаСамир Мане
|
Сфера57
|
Состояние$1,4 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге2356
|
СтранаАлжир
|
СтранаИссад Ребраб и семья
|
Сфера81
|
Состояние$3 млрд
|
ПодписьПищевая промышленность
|
Место в рейтинге1219
|
СтранаАргентина
|
СтранаМаркос Гальперин
|
Сфера53
|
Состояние$8 млрд
|
ПодписьE-commerce
|
Место в рейтинге382
|
СтранаБарбадос
|
СтранаРианна
|
Сфера37
|
Состояние$1,4 млрд
|
ПодписьМузыка, косметика
|
Место в рейтинге2356
|
СтранаБелиз
|
СтранаКеннет Дарт
|
Сфера69
|
Состояние$9 млрд
|
ПодписьИнвестиции
|
Место в рейтинге329
|
СтранаБельгия
|
СтранаЭрик Виттак
|
Сфера78
|
Состояние$9 млрд
|
ПодписьИнвестиции
|
Место в рейтинге329
|
СтранаБолгария
|
СтранаГеорги Домущиев
|
Сфера52
|
Состояние$2,7 млрд
|
ПодписьЗдоровье животных, инвестиции
|
Место в рейтинге1362
|
СтранаБолгария
|
СтранаКирилл Домущиев
|
Сфера55
|
Состояние$2,7 млрд
|
ПодписьЗдоровье животных, инвестиции
|
Место в рейтинге1362
|
СтранаБразилия
|
СтранаЭдуардо Саверин
|
Сфера43
|
Состояние$34,5 млрд
|
ПодписьFacebook
|
Место в рейтинге51
|
СтранаВьетнам
|
СтранаФам Нхат Выонг
|
Сфера56
|
Состояние$6,5 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге535
|
СтранаВеликобритания
|
СтранаМайкл Платт
|
Сфера57
|
Состояние$18,8 млрд
|
ПодписьХедж-фонды
|
Место в рейтинге106
|
СтранаВенесуэла
|
СтранаХуан Карлос Ескотет
|
Сфера65
|
Состояние$7,4 млрд
|
ПодписьБанковское дело
|
Место в рейтинге430
|
СтранаАрмения
|
СтранаРубен Варданян и семья
|
Сфера56
|
Состояние$1,2 млрд
|
ПодписьИнвестиционный банкинг
|
Место в рейтинге2623
|
СтранаГернси
|
СтранаСтивен Лансдаун
|
Сфера72
|
Состояние$3 млрд
|
ПодписьФинансовые услуги
|
Место в рейтинге1219
|
СтранаГонконг
|
СтранаЛи Ка-шинг
|
Сфера96
|
Состояние$38,9 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге40
|
СтранаГреция
|
СтранаМария Анджеликусис
|
Сфера43
|
Состояние$7,6 млрд
|
ПодписьСудоходство
|
Место в рейтинге418
|
СтранаГрузия
|
СтранаМихаил Ломтадзе
|
Сфера49
|
Состояние$5,9 млрд
|
ПодписьФинтех
|
Место в рейтинге597
|
СтранаДания
|
СтранаАндерс Хольх Поульсен
|
Сфера52
|
Состояние$12,8 млрд
|
ПодписьМода и ритейл
|
Место в рейтинге185
|
СтранаЭсватини
|
СтранаНатан Кирш
|
Сфера93
|
Состояние$7,3 млрд
|
ПодписьРитейл, недвижимость
|
Место в рейтинге443
|
СтранаЭстония
|
СтранаКристо Карманн
|
Сфера44
|
Состояние$2,3 млрд
|
ПодписьПлатежи, банкинг
|
Место в рейтинге1573
|
СтранаЕгипет
|
СтранаНассеф Савирис
|
Сфера64
|
Состояние$9,6 млрд
|
ПодписьСтроительство, инвестиции
|
Место в рейтинге289
|
СтранаЗимбабве
|
СтранаСтрайв Масиева
|
Сфера64
|
Состояние$1,2 млрд
|
ПодписьТелеком
|
Место в рейтинге2623
|
СтранаИзраиль
|
СтранаЭяль Офер
|
Сфера74
|
Состояние$28,2 млрд
|
ПодписьНедвижимость, судоходство
|
Место в рейтинге68
|
СтранаИндия
|
СтранаМукеш Амбани
|
Сфера67
|
Состояние$92,5 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге18
|
СтранаИндонезия
|
СтранаЛоу Тук Квонг
|
Сфера76
|
Состояние$27,3 млрд
|
ПодписьУголь
|
Место в рейтинге72
|
СтранаИрландия
|
СтранаДжон Коллисон
|
Сфера34
|
Состояние$10,1 млрд
|
ПодписьПлатежные системы
|
Место в рейтинге271
|
СтранаИрландия
|
СтранаПатрик Коллисон
|
Сфера34
|
Состояние$10,1 млрд
|
ПодписьПлатежные системы
|
Место в рейтинге271
|
СтранаИсландия
|
СтранаТор Бйорголфссон
|
Сфера58
|
Состояние$1 млрд
|
ПодписьИнвестиции
|
Место в рейтинге2933
|
СтранаИспания
|
СтранаАмансио Ортега
|
Сфера89
|
Состояние$124 млрд
|
ПодписьZara
|
Место в рейтинге9
|
СтранаИталия
|
СтранаДжованни Ферреро
|
Сфера60
|
Состояние$38,2 млрд
|
ПодписьNutella, шоколад
|
Место в рейтинге41
|
СтранаКазахстан
|
СтранаВячеслав Ким
|
Сфера55
|
Состояние$7,1 млрд
|
ПодписьФинтех
|
Место в рейтинге464
|
СтранаКанада
|
СтранаЧанпень Чжао
|
Сфера48
|
Состояние$62,9 млрд
|
ПодписьКриптобиржа
|
Место в рейтинге24
|
СтранаКатар
|
СтранаХамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани
|
Сфера65
|
Состояние$3,9 млрд
|
ПодписьИнвестиции
|
Место в рейтинге929
|
СтранаКитай
|
СтранаЧжан Имин
|
Сфера41
|
Состояние$65,5 млрд
|
ПодписьTikTok
|
Место в рейтинге23
|
СтранаКипр
|
СтранаДжон Фредриксен
|
Сфера80
|
Состояние$17 млрд
|
ПодписьСудоходство
|
Место в рейтинге119
|
СтранаКолумбия
|
СтранаДэвид Велес и семья
|
Сфера43
|
Состояние$10,7 млрд
|
ПодписьФинтех
|
Место в рейтинге236
|
СтранаКолумбия
|
СтранаХайме Гилински Бакал
|
Сфера67
|
Состояние$10.7 млрд
|
ПодписьБанковское дело
|
Место в рейтинге236
|
СтранаЛиван
|
СтранаНаджиб Микати
|
Сфера69
|
Состояние$3,1 млрд
|
ПодписьТелеком
|
Место в рейтинге1172
|
СтранаЛиван
|
СтранаТаха Микати
|
Сфера80
|
Состояние$3,1 млрд
|
ПодписьТелеком
|
Место в рейтинге1172
|
СтранаЛихтенштейн
|
СтранаКристоф Целлер
|
Сфера67
|
Состояние$1,3 млрд
|
ПодписьСтоматологические материалы
|
Место в рейтинге2479
|
СтранаЛюксембург
|
СтранаМихаэль Ганс и семья
|
Сфера61
|
Состояние$1,2 млрд
|
ПодписьЛогистика
|
Место в рейтинге2623
|
СтранаМалайзия
|
СтранаРоберт Куок
|
Сфера101
|
Состояние$12,1 млрд
|
ПодписьПальмовое масло, судоходство, недвижимость
|
Место в рейтинге195
|
СтранаМарокко
|
СтранаОтман Бенджеллун и семья
|
Сфера92
|
Состояние$1,6 млрд
|
ПодписьБанковское дело, страхование
|
Место в рейтинге2110
|
СтранаМарокко
|
СтранаАнас Сефриуи и семья
|
Сфера67
|
Состояние$1,6 млрд
|
ПодписьНедвижимость
|
Место в рейтинге2110
|
СтранаМексика
|
СтранаКарлос Слим Элу и семья
|
Сфера85
|
Состояние$82,5 млрд
|
ПодписьТелеком
|
Место в рейтинге19
|
СтранаМонако
|
СтранаСтефано Пессина
|
Сфера83
|
Состояние$6 млрд
|
ПодписьАптеки
|
Место в рейтинге581
|
СтранаНепал
|
СтранаБинод Чаудхари
|
Сфера69
|
Состояние$2 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге1763
|
СтранаНигерия
|
СтранаАлико Данготе
|
Сфера67
|
Состояние$23,9 млрд
|
ПодписьЦемент, сахар
|
Место в рейтинге83
|
СтранаНидерланды
|
СтранаШарлен де Карвальо-Хайнекен и семья
|
Сфера70
|
Состояние$14,4 млрд
|
ПодписьHeineken
|
Место в рейтинге160
|
СтранаГермания
|
СтранаДитер Шварц
|
Сфера85
|
Состояние$41 млрд
|
ПодписьРитейл
|
Место в рейтинге37
|
СтранаНовая Зеландия
|
СтранаГрэм Гарт
|
Сфера69
|
Состояние$9,3 млрд
|
ПодписьУпаковка
|
Место в рейтинге307
|
СтранаНорвегия
|
СтранаТорстейн Хаген
|
Сфера82
|
Состояние$10,3 млрд
|
ПодписьКруизы
|
Место в рейтинге260
|
СтранаОАЭ
|
СтранаПавел Дуров
|
Сфера40
|
Состояние$17,1 млрд
|
ПодписьМессенджер
|
Место в рейтинге118
|
СтранаОман
|
СтранаП.Н.С. Менон
|
Сфера76
|
Состояние$3,4 млрд
|
ПодписьНедвижимость
|
Место в рейтинге1072
|
СтранаПАРА
|
СтранаИоганн Руперт и семья
|
Сфера74
|
Состояние$14 млрд
|
ПодписьПредметы роскоши
|
Место в рейтинге165
|
СтранаПеру
|
СтранаЭдуардо Хохшильд
|
Сфера61
|
Состояние$2,4 млрд
|
ПодписьГорнодобывающая промышленность
|
Место в рейтинге1513
|
СтранаЮжная Корея
|
СтранаЧо Джон-хо
|
Сфера66
|
Состояние$8,4 млрд
|
ПодписьФинансы
|
Место в рейтинге361
|
СтранаПольша
|
СтранаМихал Соловов
|
Сфера62
|
Состояние$13,1 млрд
|
ПодписьИнвестиции
|
Место в рейтинге178
|
СтранаПортугалия
|
СтранаМария Фернанда Аморим и семья
|
Сфера90
|
Состояние$5,9 млрд
|
ПодписьЭнергетика, инвестиции
|
Место в рейтинге597
|
СтранаРоссия
|
СтранаВагит Алекперов
|
Сфера74
|
Состояние$28,7 млрд
|
ПодписьНефть
|
Место в рейтинге62
|
СтранаРумыния
|
СтранаМатей Захария
|
Сфера39
|
Состояние$2,5 млрд
|
ПодписьАнализ данных
|
Место в рейтинге1462
|
СтранаРумыния
|
СтранаИон Стоика
|
Сфера60
|
Состояние$2,5 млрд
|
ПодписьАнализ данных
|
Место в рейтинге1462
|
СтранаСаудовская Аравия
|
СтранаПринц Аль-Валид бин Талал Аль Сауд
|
Сфера70
|
Состояние$16.5 млрд
|
ПодписьИнвестиции
|
Место в рейтинге128
|
СтранаСент-Китс и Невис
|
СтранаДжастин Сан
|
Сфера34
|
Состояние$8,5 млрд
|
ПодписьКриптовалюта
|
Место в рейтинге353
|
СтранаСингапур
|
СтранаГо Чэнь Лян
|
Сфера97
|
Состояние$13 млрд
|
ПодписьКраска
|
Место в рейтинге182
|
СтранаСловакия
|
СтранаЯрослав Гащак и родина
|
Сфера55
|
Состояние$2 млрд
|
ПодписьИнвестиции
|
Место в рейтинге1763
|
СтранаСША
|
СтранаИлон Маск
|
Сфера53
|
Состояние$342 млрд
|
ПодписьTesla, SpaceX
|
Место в рейтинге1
|
СтранаТаиланд
|
СтранаДханин Чеараванонт
|
Сфера85
|
Состояние$15,2 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге141
|
СтранаТайвань
|
СтранаБарри Лам
|
Сфера75
|
Состояние$11,7 млрд
|
ПодписьЭлектроника
|
Место в рейтинге210
|
СтранаТанзания
|
СтранаМохаммед Дьюджи
|
Сфера49
|
Состояние$2,2 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге1626
|
СтранаТурция
|
СтранаМарат Улькер
|
Сфера66
|
Состояние$5,5 млрд
|
ПодписьПищевая промышленность
|
Место в рейтинге639
|
СтранаВенгрия
|
СтранаЛоринц Месарош
|
Сфера69
|
Состояние$3,6 млрд
|
ПодписьДиверсифицированный бизнес
|
Место в рейтинге1015
|
СтранаУкраина
|
СтранаРинат Ахметов
|
Сфера58
|
Состояние$7,9 млрд
|
ПодписьСталелитейная промышленность, уголь
|
Место в рейтинге390
|
СтранаФилиппины
|
СтранаМануэль Вильяр
|
Сфера75
|
Состояние$17,2 млрд
|
ПодписьНедвижимость
|
Место в рейтинге117
|
СтранаФинляндия
|
СтранаАнтти Герлин
|
Сфера68
|
Состояние$3,7 млрд
|
ПодписьЛифты, эскалаторы
|
Место в рейтинге979
|
СтранаФранция
|
СтранаБернар Арно и семья
|
Сфера76
|
Состояние$178 млрд
|
ПодписьLVMH
|
Место в рейтинге5
|
СтранаХорватия
|
СтранаВасилий Анисимов
|
Сфера73
|
Состояние$2,1 млрд
|
ПодписьНедвижимость
|
Место в рейтинге1688
|
СтранаЧехия
|
СтранаРената Келлнерова и семья
|
Сфера57
|
Состояние$18,2 млрд
|
ПодписьФинансы, Телеком
|
Место в рейтинге112
|
СтранаЧили
|
СтранаИрис Фонтбона и семья
|
Сфера82
|
Состояние$28,1 млрд
|
ПодписьГорнодобывающая промышленность
|
Место в рейтинге70
|
СтранаШвейцария
|
СтранаДжанлуиджи Апонте
|
Сфера84
|
Состояние$37,7 млрд
|
ПодписьСудоходство
|
Место в рейтинге44
|
СтранаШвейцария
|
СтранаРафаэла Апонте-Диамант
|
Сфера82
|
Состояние$37,7 млрд
|
ПодписьСудоходство
|
Место в рейтинге44
|
СтранаШвеция
|
СтранаСтефан Перссон
|
Сфера77
|
Состояние$18,6 млрд
|
ПодписьН&М
|
Место в рейтинге108
|
СтранаЯпония
|
СтранаЯнаи Тадаши и семья
|
Сфера76
|
Состояние$45,1 млрд
|
ПодписьМода и ритейл
|
Место в рейтинге30
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