Не все страны могут похвастаться миллиардерами. Какие из экономик дали этому миру предпринимателей с почти $2 трлн совокупного состояния. Рейтинг Forbes

Хотя некоторые из этих магнатов уже не впервые попадают в список самых богатых от Forbes, такие как Илон Маск и Бернар Арно, многие из них – новые лица, а один стал первым миллиардером в своей стране

Миллиардеров много, но они есть не в каждой стране. Меньше половины стран мира могут похвастаться наличием миллиардера среди своих граждан, а пятая часть из них имеет только одного представителя самых богатых людей.

В этом году в списке есть миллиардеры из 78 стран и полуавтономных территорий – столько же, сколько и в прошлом. Самый богатый представитель среди всех стран – соучредитель и CEO Tesla Илон Маск с состоянием в $342 млрд. Он родился с двойным гражданством Южной Африки и Канады, но получил американское гражданство в 2002 году и с тех пор постоянно проживает в США.

Из 450 миллиардеров материкового Китая самый богатый – Чжан Имин ($65,5 млрд), соучредитель ByteDance, материнской компании TikTok. Самый богатый в Индии – Мукеш Амбани ($92,5 млрд), который возглавляет Reliance Industrie, транснациональный конгломерат, основанный его покойным отцом.

Как страна США – на вершине рейтинга самых богатых людей мира: только двое неамериканцев входят в клуб миллиардеров с капиталом более $100 млрд. Один из них – Амансио Ортега ($124 млрд), самый богатый человек Испании и соучредитель розничного ритейлера Inditex, известного брендом Zara. Другой – Бернар Арно ($178 млрд), самый богатый во Франции, чья империя моды и косметики LVMH включает в себя такие бренды, как Louis Vuitton и Sephora.

К списку присоединились или вернулись три страны: Албания и Перу, где по одному миллиардеру, и Саудовская Аравия, где Forbes насчитал 14 новых миллиардеров и одного, вернувшегося в список.

У саудитов источники состояния разнообразны – от банковского дела до фармацевтики и телевидения. Самый богатый среди них – инвестор принц Альвалид бин Талал Аль Сауд ($16,5 млрд). Богатейший перуанец Эдуардо Гохшильд ($2,4 млрд) вернулся в список благодаря росту акций его горнодобывающей компании. А Албания получила первого в истории миллиардера – Самира Мане ($1,4 млрд), создавшего крупнейшую в стране сеть супермаркетов и магазинов электроники.

Бангладеш, Панама и Уругвай потеряли своих единственных миллиардеров. Мухаммед Азиз Хан ($1,1 млрд), глава бангладешской энергетической компании Summit Group, переехал в Сингапур и окончательно сменил гражданство. Правда, богатейшим гражданином Сингапура он не стал – этот титул принадлежит производителю красок Го Чен Ляну ($13 млрд).

В Панаме Forbes перегруппировал активы Стэнли Мотты как семейное состояние, так что банковский инвестор больше не считается индивидуальным миллиардером. А уругвайцы Андрес Бзуровски Бай и Серхио Фогель выпали из списка из-за падения акций их финтех-стартапа dLocal.

Самый богатый человек в Украине – Ринат Ахметов, состояние которого за год выросло почти вдвое: с $4 млрд до $7,9 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он поднялся на 390-ю позицию.

В 2024 году больше всего миллиардеров было в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в этом году его 1052 самых богатых представителя уступили Америке с ее 1077 миллиардерами, из которых 902 – в США. Далее следуют Европа (772) и Ближний Восток с Африкой (127).

Самые богатые люди мира по странам (от А до Я)