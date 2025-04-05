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Богатейшие
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Не все страны могут похвастаться миллиардерами. Какие из экономик дали этому миру предпринимателей с почти $2 трлн совокупного состояния. Рейтинг Forbes

Forbes USA
Forbes

2 хв читання

Ахметов, Маск, Арно, Ортега, Zara, H&M /коллаж Анастасия Решетник

Топ-миллиардеры в Украине, Польше и Чехии – Ринат Ахметов, Михал Соловов и Рената Келлнерова соответственно Фото коллаж Анастасия Решетник

Хотя некоторые из этих магнатов уже не впервые попадают в список самых богатых от Forbes, такие как Илон Маск и Бернар Арно, многие из них – новые лица, а один стал первым миллиардером в своей стране

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Миллиардеров много, но они есть не в каждой стране. Меньше половины стран мира могут похвастаться наличием миллиардера среди своих граждан, а пятая часть из них имеет только одного представителя самых богатых людей.

В этом году в списке есть миллиардеры из 78 стран и полуавтономных территорий – столько же, сколько и в прошлом. Самый богатый представитель среди всех стран – соучредитель и CEO Tesla Илон Маск с состоянием в $342 млрд. Он родился с двойным гражданством Южной Африки и Канады, но получил американское гражданство в 2002 году и с тех пор постоянно проживает в США.

Из 450 миллиардеров материкового Китая самый богатый – Чжан Имин ($65,5 млрд), соучредитель ByteDance, материнской компании TikTok. Самый богатый в Индии – Мукеш Амбани ($92,5 млрд), который возглавляет Reliance Industrie, транснациональный конгломерат, основанный его покойным отцом.

Как страна США – на вершине рейтинга самых богатых людей мира: только двое неамериканцев входят в клуб миллиардеров с капиталом более $100 млрд. Один из них – Амансио Ортега ($124 млрд), самый богатый человек Испании и соучредитель розничного ритейлера Inditex, известного брендом Zara. Другой – Бернар Арно ($178 млрд), самый богатый во Франции, чья империя моды и косметики LVMH включает в себя такие бренды, как Louis Vuitton и Sephora.

К списку присоединились или вернулись три страны: Албания и Перу, где по одному миллиардеру, и Саудовская Аравия, где Forbes насчитал 14 новых миллиардеров и одного, вернувшегося в список.

У саудитов источники состояния разнообразны – от банковского дела до фармацевтики и телевидения. Самый богатый среди них – инвестор принц Альвалид бин Талал Аль Сауд ($16,5 млрд). Богатейший перуанец Эдуардо Гохшильд ($2,4 млрд) вернулся в список благодаря росту акций его горнодобывающей компании. А Албания получила первого в истории миллиардера – Самира Мане ($1,4 млрд), создавшего крупнейшую в стране сеть супермаркетов и магазинов электроники.

Бангладеш, Панама и Уругвай потеряли своих единственных миллиардеров. Мухаммед Азиз Хан ($1,1 млрд), глава бангладешской энергетической компании Summit Group, переехал в Сингапур и окончательно сменил гражданство. Правда, богатейшим гражданином Сингапура он не стал – этот титул принадлежит производителю красок Го Чен Ляну ($13 млрд).

В Панаме Forbes перегруппировал активы Стэнли Мотты как семейное состояние, так что банковский инвестор больше не считается индивидуальным миллиардером. А уругвайцы Андрес Бзуровски Бай и Серхио Фогель выпали из списка из-за падения акций их финтех-стартапа dLocal.

Самый богатый человек в Украине – Ринат Ахметов, состояние которого за год выросло почти вдвое: с $4 млрд до $7,9 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он поднялся на 390-ю позицию.

В 2024 году больше всего миллиардеров было в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в этом году его 1052 самых богатых представителя уступили Америке с ее 1077 миллиардерами, из которых 902 – в США. Далее следуют Европа (772) и Ближний Восток с Африкой (127).

Самые богатые люди мира по странам (от А до Я)

Страна Страна Сфера Состояние Подпись Место в рейтинге
Страна
Австралия
Страна
Джина Райнхарт
Сфера
71
Состояние
$29,3 млрд
Подпись
Горнодобывающая промышленность
Место в рейтинге
61
Страна
Австрия
Страна
Марк Матешиц
Сфера
32
Состояние
$40,6 млрд
Подпись
Red Bull
Место в рейтинге
38
Страна
Албания
Страна
Самир Мане
Сфера
57
Состояние
$1,4 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
2356
Страна
Алжир
Страна
Иссад Ребраб и семья
Сфера
81
Состояние
$3 млрд
Подпись
Пищевая промышленность
Место в рейтинге
1219
Страна
Аргентина
Страна
Маркос Гальперин
Сфера
53
Состояние
$8 млрд
Подпись
E-commerce
Место в рейтинге
382
Страна
Барбадос
Страна
Рианна
Сфера
37
Состояние
$1,4 млрд
Подпись
Музыка, косметика
Место в рейтинге
2356
Страна
Белиз
Страна
Кеннет Дарт
Сфера
69
Состояние
$9 млрд
Подпись
Инвестиции
Место в рейтинге
329
Страна
Бельгия
Страна
Эрик Виттак
Сфера
78
Состояние
$9 млрд
Подпись
Инвестиции
Место в рейтинге
329
Страна
Болгария
Страна
Георги Домущиев
Сфера
52
Состояние
$2,7 млрд
Подпись
Здоровье животных, инвестиции
Место в рейтинге
1362
Страна
Болгария
Страна
Кирилл Домущиев
Сфера
55
Состояние
$2,7 млрд
Подпись
Здоровье животных, инвестиции
Место в рейтинге
1362
Страна
Бразилия
Страна
Эдуардо Саверин
Сфера
43
Состояние
$34,5 млрд
Подпись
Facebook
Место в рейтинге
51
Страна
Вьетнам
Страна
Фам Нхат Выонг
Сфера
56
Состояние
$6,5 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
535
Страна
Великобритания
Страна
Майкл Платт
Сфера
57
Состояние
$18,8 млрд
Подпись
Хедж-фонды
Место в рейтинге
106
Страна
Венесуэла
Страна
Хуан Карлос Ескотет
Сфера
65
Состояние
$7,4 млрд
Подпись
Банковское дело
Место в рейтинге
430
Страна
Армения
Страна
Рубен Варданян и семья
Сфера
56
Состояние
$1,2 млрд
Подпись
Инвестиционный банкинг
Место в рейтинге
2623
Страна
Гернси
Страна
Стивен Лансдаун
Сфера
72
Состояние
$3 млрд
Подпись
Финансовые услуги
Место в рейтинге
1219
Страна
Гонконг
Страна
Ли Ка-шинг
Сфера
96
Состояние
$38,9 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
40
Страна
Греция
Страна
Мария Анджеликусис
Сфера
43
Состояние
$7,6 млрд
Подпись
Судоходство
Место в рейтинге
418
Страна
Грузия
Страна
Михаил Ломтадзе
Сфера
49
Состояние
$5,9 млрд
Подпись
Финтех
Место в рейтинге
597
Страна
Дания
Страна
Андерс Хольх Поульсен
Сфера
52
Состояние
$12,8 млрд
Подпись
Мода и ритейл
Место в рейтинге
185
Страна
Эсватини
Страна
Натан Кирш
Сфера
93
Состояние
$7,3 млрд
Подпись
Ритейл, недвижимость
Место в рейтинге
443
Страна
Эстония
Страна
Кристо Карманн
Сфера
44
Состояние
$2,3 млрд
Подпись
Платежи, банкинг
Место в рейтинге
1573
Страна
Египет
Страна
Нассеф Савирис
Сфера
64
Состояние
$9,6 млрд
Подпись
Строительство, инвестиции
Место в рейтинге
289
Страна
Зимбабве
Страна
Страйв Масиева
Сфера
64
Состояние
$1,2 млрд
Подпись
Телеком
Место в рейтинге
2623
Страна
Израиль
Страна
Эяль Офер
Сфера
74
Состояние
$28,2 млрд
Подпись
Недвижимость, судоходство
Место в рейтинге
68
Страна
Индия
Страна
Мукеш Амбани
Сфера
67
Состояние
$92,5 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
18
Страна
Индонезия
Страна
Лоу Тук Квонг
Сфера
76
Состояние
$27,3 млрд
Подпись
Уголь
Место в рейтинге
72
Страна
Ирландия
Страна
Джон Коллисон
Сфера
34
Состояние
$10,1 млрд
Подпись
Платежные системы
Место в рейтинге
271
Страна
Ирландия
Страна
Патрик Коллисон
Сфера
34
Состояние
$10,1 млрд
Подпись
Платежные системы
Место в рейтинге
271
Страна
Исландия
Страна
Тор Бйорголфссон
Сфера
58
Состояние
$1 млрд
Подпись
Инвестиции
Место в рейтинге
2933
Страна
Испания
Страна
Амансио Ортега
Сфера
89
Состояние
$124 млрд
Подпись
Zara
Место в рейтинге
9
Страна
Италия
Страна
Джованни Ферреро
Сфера
60
Состояние
$38,2 млрд
Подпись
Nutella, шоколад
Место в рейтинге
41
Страна
Казахстан
Страна
Вячеслав Ким
Сфера
55
Состояние
$7,1 млрд
Подпись
Финтех
Место в рейтинге
464
Страна
Канада
Страна
Чанпень Чжао
Сфера
48
Состояние
$62,9 млрд
Подпись
Криптобиржа
Место в рейтинге
24
Страна
Катар
Страна
Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани
Сфера
65
Состояние
$3,9 млрд
Подпись
Инвестиции
Место в рейтинге
929
Страна
Китай
Страна
Чжан Имин
Сфера
41
Состояние
$65,5 млрд
Подпись
TikTok
Место в рейтинге
23
Страна
Кипр
Страна
Джон Фредриксен
Сфера
80
Состояние
$17 млрд
Подпись
Судоходство
Место в рейтинге
119
Страна
Колумбия
Страна
Дэвид Велес и семья
Сфера
43
Состояние
$10,7 млрд
Подпись
Финтех
Место в рейтинге
236
Страна
Колумбия
Страна
Хайме Гилински Бакал
Сфера
67
Состояние
$10.7 млрд
Подпись
Банковское дело
Место в рейтинге
236
Страна
Ливан
Страна
Наджиб Микати
Сфера
69
Состояние
$3,1 млрд
Подпись
Телеком
Место в рейтинге
1172
Страна
Ливан
Страна
Таха Микати
Сфера
80
Состояние
$3,1 млрд
Подпись
Телеком
Место в рейтинге
1172
Страна
Лихтенштейн
Страна
Кристоф Целлер
Сфера
67
Состояние
$1,3 млрд
Подпись
Стоматологические материалы
Место в рейтинге
2479
Страна
Люксембург
Страна
Михаэль Ганс и семья
Сфера
61
Состояние
$1,2 млрд
Подпись
Логистика
Место в рейтинге
2623
Страна
Малайзия
Страна
Роберт Куок
Сфера
101
Состояние
$12,1 млрд
Подпись
Пальмовое масло, судоходство, недвижимость
Место в рейтинге
195
Страна
Марокко
Страна
Отман Бенджеллун и семья
Сфера
92
Состояние
$1,6 млрд
Подпись
Банковское дело, страхование
Место в рейтинге
2110
Страна
Марокко
Страна
Анас Сефриуи и семья
Сфера
67
Состояние
$1,6 млрд
Подпись
Недвижимость
Место в рейтинге
2110
Страна
Мексика
Страна
Карлос Слим Элу и семья
Сфера
85
Состояние
$82,5 млрд
Подпись
Телеком
Место в рейтинге
19
Страна
Монако
Страна
Стефано Пессина
Сфера
83
Состояние
$6 млрд
Подпись
Аптеки
Место в рейтинге
581
Страна
Непал
Страна
Бинод Чаудхари
Сфера
69
Состояние
$2 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
1763
Страна
Нигерия
Страна
Алико Данготе
Сфера
67
Состояние
$23,9 млрд
Подпись
Цемент, сахар
Место в рейтинге
83
Страна
Нидерланды
Страна
Шарлен де Карвальо-Хайнекен и семья
Сфера
70
Состояние
$14,4 млрд
Подпись
Heineken
Место в рейтинге
160
Страна
Германия
Страна
Дитер Шварц
Сфера
85
Состояние
$41 млрд
Подпись
Ритейл
Место в рейтинге
37
Страна
Новая Зеландия
Страна
Грэм Гарт
Сфера
69
Состояние
$9,3 млрд
Подпись
Упаковка
Место в рейтинге
307
Страна
Норвегия
Страна
Торстейн Хаген
Сфера
82
Состояние
$10,3 млрд
Подпись
Круизы
Место в рейтинге
260
Страна
ОАЭ
Страна
Павел Дуров
Сфера
40
Состояние
$17,1 млрд
Подпись
Мессенджер
Место в рейтинге
118
Страна
Оман
Страна
П.Н.С. Менон
Сфера
76
Состояние
$3,4 млрд
Подпись
Недвижимость
Место в рейтинге
1072
Страна
ПАРА
Страна
Иоганн Руперт и семья
Сфера
74
Состояние
$14 млрд
Подпись
Предметы роскоши
Место в рейтинге
165
Страна
Перу
Страна
Эдуардо Хохшильд
Сфера
61
Состояние
$2,4 млрд
Подпись
Горнодобывающая промышленность
Место в рейтинге
1513
Страна
Южная Корея
Страна
Чо Джон-хо
Сфера
66
Состояние
$8,4 млрд
Подпись
Финансы
Место в рейтинге
361
Страна
Польша
Страна
Михал Соловов
Сфера
62
Состояние
$13,1 млрд
Подпись
Инвестиции
Место в рейтинге
178
Страна
Португалия
Страна
Мария Фернанда Аморим и семья
Сфера
90
Состояние
$5,9 млрд
Подпись
Энергетика, инвестиции
Место в рейтинге
597
Страна
Россия
Страна
Вагит Алекперов
Сфера
74
Состояние
$28,7 млрд
Подпись
Нефть
Место в рейтинге
62
Страна
Румыния
Страна
Матей Захария
Сфера
39
Состояние
$2,5 млрд
Подпись
Анализ данных
Место в рейтинге
1462
Страна
Румыния
Страна
Ион Стоика
Сфера
60
Состояние
$2,5 млрд
Подпись
Анализ данных
Место в рейтинге
1462
Страна
Саудовская Аравия
Страна
Принц Аль-Валид бин Талал Аль Сауд
Сфера
70
Состояние
$16.5 млрд
Подпись
Инвестиции
Место в рейтинге
128
Страна
Сент-Китс и Невис
Страна
Джастин Сан
Сфера
34
Состояние
$8,5 млрд
Подпись
Криптовалюта
Место в рейтинге
353
Страна
Сингапур
Страна
Го Чэнь Лян
Сфера
97
Состояние
$13 млрд
Подпись
Краска
Место в рейтинге
182
Страна
Словакия
Страна
Ярослав Гащак и родина
Сфера
55
Состояние
$2 млрд
Подпись
Инвестиции
Место в рейтинге
1763
Страна
США
Страна
Илон Маск
Сфера
53
Состояние
$342 млрд
Подпись
Tesla, SpaceX
Место в рейтинге
1
Страна
Таиланд
Страна
Дханин Чеараванонт
Сфера
85
Состояние
$15,2 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
141
Страна
Тайвань
Страна
Барри Лам
Сфера
75
Состояние
$11,7 млрд
Подпись
Электроника
Место в рейтинге
210
Страна
Танзания
Страна
Мохаммед Дьюджи
Сфера
49
Состояние
$2,2 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
1626
Страна
Турция
Страна
Марат Улькер
Сфера
66
Состояние
$5,5 млрд
Подпись
Пищевая промышленность
Место в рейтинге
639
Страна
Венгрия
Страна
Лоринц Месарош
Сфера
69
Состояние
$3,6 млрд
Подпись
Диверсифицированный бизнес
Место в рейтинге
1015
Страна
Украина
Страна
Ринат Ахметов
Сфера
58
Состояние
$7,9 млрд
Подпись
Сталелитейная промышленность, уголь
Место в рейтинге
390
Страна
Филиппины
Страна
Мануэль Вильяр
Сфера
75
Состояние
$17,2 млрд
Подпись
Недвижимость
Место в рейтинге
117
Страна
Финляндия
Страна
Антти Герлин
Сфера
68
Состояние
$3,7 млрд
Подпись
Лифты, эскалаторы
Место в рейтинге
979
Страна
Франция
Страна
Бернар Арно и семья
Сфера
76
Состояние
$178 млрд
Подпись
LVMH
Место в рейтинге
5
Страна
Хорватия
Страна
Василий Анисимов
Сфера
73
Состояние
$2,1 млрд
Подпись
Недвижимость
Место в рейтинге
1688
Страна
Чехия
Страна
Рената Келлнерова и семья
Сфера
57
Состояние
$18,2 млрд
Подпись
Финансы, Телеком
Место в рейтинге
112
Страна
Чили
Страна
Ирис Фонтбона и семья
Сфера
82
Состояние
$28,1 млрд
Подпись
Горнодобывающая промышленность
Место в рейтинге
70
Страна
Швейцария
Страна
Джанлуиджи Апонте
Сфера
84
Состояние
$37,7 млрд
Подпись
Судоходство
Место в рейтинге
44
Страна
Швейцария
Страна
Рафаэла Апонте-Диамант
Сфера
82
Состояние
$37,7 млрд
Подпись
Судоходство
Место в рейтинге
44
Страна
Швеция
Страна
Стефан Перссон
Сфера
77
Состояние
$18,6 млрд
Подпись
Н&М
Место в рейтинге
108
Страна
Япония
Страна
Янаи Тадаши и семья
Сфера
76
Состояние
$45,1 млрд
Подпись
Мода и ритейл
Место в рейтинге
30
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