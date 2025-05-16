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Перша десятка спортсменів світу заробила рекордні $1,4 млрд. Хто ще, крім Кріштіану Роналду і Тайсона Ф’юрі, підкорив Олімп найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року? Рейтинг Forbes USA

Forbes USA
Forbes

12 хв читання

Кріштіану Роналду, Тайсон Ф’юрі, Стефен Каррі, найбільш високооплачувані спортсмени, рейтинг Forbes USA /Ілюстрація Аліна Кохан

Трійка найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2025 року: Кріштіану Роналду, Тайсон Ф’юрі та Стефен Каррі Фото Ілюстрація Аліна Кохан

Forbes USA опублікував щорічний список «50 найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2025». Топдесятка спортсменів змогла за рік заробити $1,4 млрд, найбільше за всю історію подібних рейтингів Forbes USA. Збільшення інвестицій Саудівської Аравії, рекордні угоди у бейсболі та нову хвилю спортивних бізнесів поза аренами, у різних видах спорту змінюється не лише склад лідерів, а і логіка, де та як створюється капітал спортсменів.

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Вже третій рік поспіль і вп’яте загалом футболіст Кріштіану Роналду, – найбільш високооплачуваний спортсмен у світі. Але у своїх 40 років він не припиняє досягати нових фінансових максимумів. За останні 12 місяців, враховуючи як зарплату за гру в саудівському клубі «Аль-Наср», так і доходи від позаігрової діяльності, Роналду заробив приблизно $275 млн до вирахування податків та комісій агентів — це третій найкращий річний заробіток серед активних спортсменів за версією Forbes. У цьому рейтингу Роналду поступається лише боксеру Флойду Мейвезеру, який заробив $300 млн у 2015 році та $285 млн у 2018-му. А у списку найвищих заробітків 2025 року Роналду випереджає другого в рейтингу, баскетболіста та захисника «Голден Стейт Ворріорз» Стівена Каррі, на $119 млн.

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