Для старта в онлайн-бизнесе нужно открыть ФЛП и в большинстве случаев – приобрести кассовый терминал. Когда отчитываться, какие налоги платить и выдавать ли чеки? Forbes вместе с юристкой Ario Law Firm Натальей Олексив составил налоговую инструкцию для начинающих в e-commerce

Продавать на OLX, выйти на международные платформы Etsy или Amazon или начать собственный проект в e-commerce. Онлайн-бизнес может приносить 150 000–1,5 млн грн выручки в зависимости от ниши, писал Forbes по аналитике маркетплейса Prom.ua.

Зарегистрироваться предпринимателем можно менее чем за час. Минимальные налоги в месяц – 4000 грн, или 6% от дохода плюс 1760 грн в зависимости от группы налогообложения. Часть украинских предпринимателей до сих пор работает в тени, однако рискует блокировкой банковских счетов и штрафами. В марте 2025 года Минфин утвердил их в новой форме, позволяющей отслеживать получателя средств после продажи товара онлайн.