Для старту в онлайн-бізнесі потрібно відкрити ФОП та у більшості випадків – придбати касовий термінал. Коли звітувати, які податки сплачувати і чи видавати чеки? Forbes разом із юристкою Ario Law Firm Наталією Олексів склав податкову інструкцію для початківців у e-commerce

Продавати на OLX, вийти на міжнародні платформи Etsy чи Amazon або почати власний проєкт у e-commerce. Онлайн-бізнес може приносити 150 000–1,5 млн грн виторгу залежно від ніші, писав Forbes за аналітикою маркетплейсу Prom.ua.

Зареєструватися підприємцем можна менш ніж за годину. Мінімальні податки на місяць – 4000 грн, або 6% від доходу плюс 1760 грн залежно від групи оподаткування. Частина українських підприємців досі працює в тіні, проте ризикує блокуванням банківських рахунків і штрафами. У березні 2025 року Мінфін затвердив їх у новій формі, яка дозволяє відстежувати отримувача коштів після продажу товару онлайн.