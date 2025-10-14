После российской атаки в ночь на 7 сентября 2025 года 50% территории, на которой находился производственный цех хумусов Yofi!, сгорело. Ущерб бизнесу оценивается в миллионы гривен. Как компания будет преодолевать кризис?

В ночь на 7 сентября РФ атаковала Украину 810 шахедами и 13 ракетами. Среди пострадавших предприятий – производство хумусов Yofi! площадью 2000 кв. м. Компания временно прекратила поставки своей продукции, из-за чего хумусы бренда пропали с полок супермаркетов, заметили потребители. О разрушении цеха бренд рассказал только 8 октября.

Yofi! – первый бренд на рынке украинских хумусов. По состоянию на осень 2025 года доля компании на нем – около 70%, рассказал Forbes директор Сергей Сязин. Какие последствия атаки для производства, какая оценка убытков и как Yofi! планирует восстанавливаться?

Разговор отредактирован и сокращен для ясности.

Что такое Yofi! Yofi! – украинский производитель хумуса, который появился в 2010 году. Компанию основали друзья Олег Гейлер, Игорь Бучацкий и Андрей Вишневский, заметив, что на полках украинских супермаркетов есть только импортный дорогой хумус. Решили создать локальный продукт с тем же качеством, но по более доступной цене. Через 15 лет хумус бренда продается более чем в тысяче торговых точек по всей Украине, среди которых «Сильпо», «Ашан», «Метро», «Велика Кишеня», Novus, АТБ. Компания также поставляет продукцию в отели Hilton и Fairmont и на АЗС SOCAR. Ежегодно компания производит около 1200 тонн продукции. Выручка GoodFoods Company, владеющей брендом Yofi!, в 2023 году составила 110,4 млн грн, а в 2024-м выросла до почти 160 млн грн, по данным YouControl. Читать больше Свернуть

Как вы можете оценить рост вашего бизнеса за последний год?

У нас всегда была тенденция к росту. В 2024 году мы достигли объема продаж около 160 млн грн, что примерно на 50% больше, чем в 2023-м. В 2025 году мы ожидали роста, по меньшей мере, еще на 20%.

Как добились таких результатов?

Мы расширяли присутствие в супермаркетах, то есть каналы сбыта. Внедряли новые вкусы в нашу линию продуктов из хумуса и запускали новые продукты в других сопутствующих категориях. Это и развитие самого рынка было для нас драйвером.

Какие у Yofi! конкуренты в Украине?

У нас есть один постоянный конкурент – ООО «Зильберт Фуд», производство которого в Одессе. Однако Yofi! занимает лидирующие позиции. Возможно, будут появляться новые игроки. Потому будем конкурировать за внимание потребителя.

Расскажите о производственных мощностях Yofi! до 7 сентября.

Это был новый цех на 2000 кв. м, который мы построили как раз перед большой войной. У нас были три производственные линии со специализированным оборудованием: украинским, итальянским и израильским. Также у нас были ноу-хау по производству хумуса, о котором рассказать широкой общественности я не могу.

Как произошла атака на ваше производство?

В ночь на 7 сентября РФ совершила комбинированную атаку на Украину. И примерно в 6.30 утра ракета попала в здание нашего производственного цеха в Киеве. Повезло, что никто из работников не пострадал. Тогда как раз ушла ночная смена, а дневная еще не успела перенять пост.

Сразу поехал на место, где активно работали пожарные, летали пожарные вертолеты, заливая все водой. Около 50% территории комплекса, где мы арендовали помещение, сгорело.

Как оцениваете ущерб?

Ущерб значительный и измеряется миллионами гривен. Точнее сказать не могу, потому что мы все еще оцениваем количество потерь и будем проводить экспертизу. Но то, что производственное помещение не подлежит восстановлению, – 100%. И хотя это был для нас шок, мы не позволили обстоятельствам сломать бизнес. Решили – обязательно будем возобновлять работу. Сразу в день обстрела я принялся искать варианты для запуска производственных линий. Новое место нашлось через несколько недель.

Новая локация – какая она?

Это правый берег Киева. Так что, надеемся, это более безопасное место. Мы планируем произвести производство на не меньшей площади, чем было до этого, – 2000 кв. м. Возможно, будет и больше, ведь потенциал для развития на объекте есть. Восстановление уже продолжается полным ходом. Мы планировали модернизацию производственной линии еще до попадания, поэтому несколько месяцев назад заказали новое оборудование. Часть мощностей была выбрана в экстренном порядке. Наши поставщики оборудования и материалов понимают обстоятельства и идут навстречу – предоставляют приоритеты, сокращают сроки производства и доставки.

Директор Yofi!, Сергей Сязин. Фото: из личного архива.

Сколько времени нужно, чтобы Yofi! вернулся на полки супермаркетов?

Вернемся на продуктовые полки уже в ноябре 2025 года. Это наш первый приоритет, потому мы работаем над восстановлением круглосуточно.

Поддерживают ли восстановление партнеры – торговые сети?

Все поддержали нас с первого дня и, в частности, скорее выплачивали деньги, чтобы у нас был ресурс для восстановления. Также ни одна из торговых сетей не отказалась вернуть нас на полки после перерыва. Нас ждут, и это приятно.

Что сложнее всего в процессе восстановления?

Главное и самое сложное – сохранить команду. Мы удержали ядро ​​команды, это самое главное. Как только появится возможность запустить цех, будут люди, которые знают, что нужно делать. Это позволит быстро включиться в работу.

А что для вас самое ценное в этот период?

Мы читаем многие слова поддержки в соцсетях от потребителей, это нам дает силы и мотивацию. Думаю, что экономические вопросы разрешатся, окупаемость нового цеха – уже вопрос второстепенный. Самое главное для нас – делать и продавать самый вкусный хумус.