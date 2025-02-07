ЕС предоставляет гранты малому бизнесу для регистрации интеллектуальной собственности. Как это работает? Рассказывает эксперт по авторскому праву Екатерина Дробышева

С 3 февраля 2025 года украинские предприниматели могут воспользоваться грантовой программой ЕС на регистрацию интеллектуальной собственности в Европе. Речь идет о торговых марках, промышленных образцах – дизайнах, патентах и ​​сортах растений. Партнер патентно-юридической компании IPSTYLE Екатерина Дробышева рассказывает, как податься на компенсацию и какие условия участия

3 февраля 2025 года стартовала грантовая программа EUIPO для малых и средних предприятий от Еврокомиссии и Европейского агентства интеллектуальной собственности. Второй год ею могут воспользоваться европейские и украинские компании. Это еще одна возможность для украинских бизнесов выйти на рынок ЕС.

Интеллектуальное требование ЕС

Для рынка ЕС защита активов, интеллектуальных наработок и разработок – приоритет, поскольку конкуренция сверхвысокая. Регистрация интеллектуальной собственности является логическим способом защитить свой продукт перед выходом, чтобы ваши идеи, товары или услуги не копировали или не использовали без разрешения.

Программа EUIPO предусматривает компенсацию 75% от сбора за подачу заявки на торговую марку ЕС, промышленные образцы (дизайны) и патенты, в том числе унитарный, единый для всей Европы, а также на сорта растений. В 2024 году EUIPO получила более 31 000 заявок на получение компенсации, в основном – чтобы зарегистрировать свой бренд или дизайн.

Если вы ФЛП или компания, предоставляющая услуги или производящая какую-либо продукцию под собственным брендом, и решили зарегистрировать их в ЕС, можете вернуть €637. Ведь сбор составляет €850 за один класс товаров и услуг. То есть регистрация торговой марки в части сбора обойдется только в €212.

Получить грант

Заявка на получение компенсации составляется на одном из официальных языков ЕС и направляется в EUIPO. Предварительно убедитесь, что вы подпадаете под критерии малого или среднего бизнеса.

К среднему бизнесу относятся компании, в которых работает до 250 работников, с годовой выручкой до €50 млн, согласно законодательству ЕС. Малыми считаются предприятия со штатом не более 50 работников, а годовая выручка равна €10 млн. Также на эту поддержку могут рассчитывать микропредприятия со штатом до 10 человек и годовой выручкой в ​​€2 млн.

Гранты предоставляются в форме ваучеров, которые могут использовать предприниматели для получения компенсации. То есть сначала вы платите официальный сбор за регистрацию торговой марки или дизайна в полном размере, а впоследствии деньги возвращаются непосредственно на банковский счет МСБ. Примерно через два месяца.

Программа будет длиться в течение 2025 года, но имеет фиксированный бюджет, а деньги выделяются в порядке живой очереди. Поэтому не медлите и подавайтесь уже сейчас.

Ежегодно ЕС регистрирует около 150 000 торговых марок и 90 000 дизайнов, а также получает около 200 000 заявок на патенты. Это свидетельствует о том, насколько европейский рынок привлекателен для бизнеса. В том числе и украинского, который активно масштабируется на новые регионы.