ЄС надає гранти малому бізнесу на реєстрацію інтелектуальної власності. Як це працює? Розповідає експертка з авторського права Катерина Дробишева

З 3 лютого 2025 року українські підприємці можуть скористатися грантовою програмою ЄС на реєстрацію інтелектуальної власності в Європі. Йдеться про торговельні марки, промислові зразки – дизайни, патенти й сорти рослин. Партнерка патентно-юридичної компанії IPSTYLE Катерина Дробишева розповідає, як податися на компенсацію та які умови участі

3 лютого 2025 року стартувала грантова програма EUIPO для малих і середніх підприємств від Єврокомісії та Європейської агенції інтелектуальної власності. Другий рік поспіль нею можуть скористатися європейські та українські компанії. Це ще одна можливість для українських бізнесів вийти на ринок ЄС.

Інтелектуальна вимога ЄС

Для ринку ЄС захист активів, інтелектуальних напрацювань і розробок – пріоритет, оскільки конкуренція надвисока. Реєстрація інтелектуальної власності є логічним способом захистити свій продукт перед виходом, щоб ваші ідеї, товари чи послуги не копіювали або ж не використовували без дозволу.

Програма EUIPO передбачає компенсацію 75% від збору за подання заявки на торговельну марку ЄС, промислові зразки (дизайни) і патенти, зокрема унітарний, єдиний для всієї Європи, а також на сорти рослин. У 2024-му EUIPO отримала понад 31 000 заявок на отримання компенсації, здебільшого – щоб зареєструвати свій бренд чи дизайн.

Якщо ви ФОП або компанія, яка надає послуги чи виробляє якусь продукцію під власним брендом, і вирішили зареєструвати їх у ЄС, можете повернути €637. Адже збір становить €850 за один клас товарів і послуг. Тобто реєстрація торговельної марки в частині збору обійдеться лише в €212.

Отримати грант

Заявка на отримання компенсації складається однією з офіційних мов ЄС і спрямовується до EUIPO. Попередньо переконайтеся, що ви підпадаєте під критерії малого чи середнього бізнесу.

До середнього бізнесу належать компанії, в яких працює до 250 працівників, з річним виторгом до €50 млн, відповідно до законодавства ЄС. Малими вважаються підприємства зі штатом не більше 50 працівників, а річний виторг дорівнює €10 млн. Також на цю підтримку можуть розраховувати мікропідприємства зі штатом до 10 людей і річним виторгом €2 млн.

Гранти надаються у формі ваучерів, які підприємці можуть використати для отримання компенсації. Тобто спочатку ви сплачуєте офіційний збір за реєстрацію торговельної марки чи дизайну у повному розмірі, а згодом гроші повертаються безпосередньо на банківський рахунок МСБ. Орієнтовно через два місяці.

Програма триватиме протягом 2025 року, але має фіксований бюджет, а гроші виділяються у порядку живої черги. Тому не зволікайте й подавайтеся вже зараз.

Щороку ЄС реєструє близько 150 000 торговельних марок та 90 000 дизайнів, а також отримує майже 200 000 заявок на патенти. Це свідчить про те, наскільки європейський ринок є привабливим для бізнесу. Зокрема й українського, який активно масштабується на нові регіони.