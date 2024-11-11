«Хочу построить миллиардную энергетическую компанию». Игорь Мазепа о продаже янтарного бизнеса, рабочих из Бангладеш и риске, что Трамп «сдаст Украину». Интервью

Инвестбанкир Игорь Мазепа стал гостем очередного выпуска Business Breakfast с Владимиром Федориным от Forbes Ukraine. Каким он видит окончание войны с Россией, что вызывает его оптимизм по отношению к 2025 году в Украине и почему он продал янтарный бизнес китайскому инвестору?

Игорь Мазепа, 48, дважды был на обложке Forbes Ukraine: в 2011 году – как самый успешный инвестбанкир Украины, в 2024-м – как подозреваемый в создании преступной группы и громкий пример произвола силовиков. На третий год войны у Мазепы полно планов. Он продает янтарный бизнес китайскому инвестору и анонсирует создание миллиардной энергетической компании.

Что помогает и что мешает Мазепе с оптимизмом смотреть в будущее?

Интервью сокращено и отредактировано для ясности.

О победе Дональда Трампа на выборах в США

Республиканцы будут отстаивать интересы США. Если это будет пересекаться с украинскими интересами, они будут помогать. Думаю, американцам будет дешевле продолжать поддерживать Украину оружием и деньгами, чем прекратить или существенно снизить поддержку. Поэтому не жду переломных действий со стороны союзников.

Владимир Зеленский говорит, что единственный вариант мира – выход Украины на границы 1991 года. Думаю, пока это невозможно. Поэтому вопрос, готовится ли Трамп сдать интересы Украины, относительный.

В бизнес-кругах распространено мнение: нужно закончить войну по линии фронта, получить неоспоримые гарантии НАТО или двусторонние гарантии от союзников – и бежать дальше. Работать, делать страну лучше. Впоследствии дипломатическим путем вернуть все свои территории. Это может длиться десятилетия, но это более практичный для предпринимателей подход к завершению войны с Россией.

Так что если Трамп поспособствует окончанию войны с Россией, но Украина будет не в границах 1991 года – это не самый плохой вариант.

Об ожиданиях от 2025 года

Война – это огромные деньги. По словам моих иностранных друзей, когда Хорватия воевала с сербами, количество дорогих авто в Загребе на душу населения было самым большим в Европе. В Украине тоже не найти дорогой автомобиль, доступный для мгновенной покупки. Люди зарабатывают деньги и тратят их. Благодаря этому компании, оперирующие на потребительских рынках, переживают чуть ли не лучшие времена. В частности, те, в которые я инвестировал.

Уже более-менее понятны источники покрытия около 70% дефицита бюджета Украины на 2025 год. Поэтому я ожидаю макростабильности в следующем году. При условии, что ситуация на фронте существенно не ухудшится.

О нехватке людей

Война несет риски, которые нельзя не учитывать. Человеческий фактор становится таким риском и для экономики, и для военного дела. Но есть и обратная сторона: реальные зарплаты подтягиваются к высоким зарплатам, которые получают военнослужащие.

Недавно был в Кишеневе, в отеле встретил людей из Бангладеш. В Молдове они получают $200–300 в месяц, а дома за эту работу – $50–100. Поэтому я призываю украинских чиновников: открывайте рынки рабочей силы. 10 млн украинцев уехали, в том числе молодые экономически активные люди, это нужно как-то компенсировать.

Зачем Украине евроинтеграция

В Европе все действительно очень зарегулировано. Весь Брюссель живет за счет бюрократии. Но риск украинской власти намного выше риска европейской бюрократии. Украине нужны рамки, чтобы не скатиться в диктатуру и экономически несвободное государство.

Что изменилось с января 2024 года

Украина в шаткой ситуации: слишком многое зависит от иностранной помощи. Половину бюджета финансируют партнеры. С ноября 2023-го по апрель 2024-го правительство не понимало, откуда возьмет деньги на зарплаты раздутому госаппарату, пенсии и зарплаты военнослужащим. Это влияло на настроения предпринимателей.

Ukraine Facility на €50 млрд, помощь США, Японии, ЕС, Норвегии, Британии дают больше уверенности в том, как мы пройдем следующий год.

Но если говорить о 2026-м, нашей способности обеспечивать самих себя – риски очень высоки. Чтобы стать самодостаточной страной, нужно выполнить рекомендации МВФ и западных партнеров: провести приватизацию, перезапустить правоохранительную систему, люстрировать таможенников, существенно сократить госаппарат.

Украина могла бы стать самодостаточной в течение двух-трех лет. Чтобы провести все эти реформы, нужны политическая воля и талант. Власти же пытаются прикрыть бездействие войной.

Видимость реформ – это еще хуже. Я инвестировал в «Добробут». В медицинской сфере произошла недореформа, лучше бы ее не было вовсе. В результате в медицинский сектор не хлынули сотни или миллиарды долларов инвестиций, а власти уже поставили галочку.

Проблема приватизации: за время полномасштабной войны государственный сектор вырос с 35% до 70%, по расчетам Concorde Capital. В банковском секторе – катастрофа: государство занимает более 60% рынка.

Игорь Мазепа решил продать небольшие активы, чтобы сконцентрироваться на более крупных проектах. Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

О продаже крупнейшего частного добытчика янтаря

В 2017-м мы с партнером Юрием Благодырем вложили в Центр «Солнечное ремесло» $4–5 млн. Вернули эти деньги за первые два года работы и еще заработали. Продали актив китайскому инвестору Рену Йонгпенгу за небольшие деньги, миллионы долларов. Мы остались в плюсе. Никакого дисконта из-за войны не было. Украинские активы вообще продаются с существенной премией, несмотря на войну.

Считаю, что приход китайского инвестора на фоне войны – хороший знак. Йонгпенг – один из крупнейших операторов на рынке янтаря в Украине.

Я решил продать небольшие активы, чтобы сконцентрироваться на более крупных проектах. Поэтому продаю и другой крупный янтарный проект и ряд инвестиций в гостиничный бизнес.

О планах в энергетике

Планирую построить миллиардную компанию в энергетике, вижу огромный потенциал в этом секторе. Украине не хватает 4 ГВт генерации. Это насущная потребность, измеряемая миллиардами долларов. Уже на этой неделе мы объявим о новом проекте на €300 млн.

Мы с партнерами построили систему сохранения энергии, объем инвестиций – €30 млн. Планируем рефинансировать в украинских банках где-то две трети. Мы уже получили поддержку DFC. Советником в этом проекте был Андрей Коболев.

Для построения миллиардной компании мы собрали деньги у украинских бизнесменов, верящих в этот сектор. Привлекаем людей с лучшей экспертизой. Мы с радостью поконкурируем с ДТЭК и другими игроками энергосектора.

Об инвестициях в «Галнафтогаз» (ОККО)

Avalia Investments Limited (Кипр) стала владелицей 7,35% акций АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть АЗК ОККО). Очень доволен инвестицией, это элемент плана в энергетике.

Об интересах к переработке строительных отходов

Мы в Concorde Capital рассматриваем возможности инвестировать в заводы по переработке строительных отходов в Украине. Концентрируемся на производстве строительных материалов – «Кривой Рог цемент», цементный завод в Каменском, куча карьеров. Поэтому рассматриваем переработку строительных отходов как возможность произвести еще больше строительных материалов. За этим сектором будущее. Поэтому мы туда инвестируем с партнерами – Василием Даниляком и Виталием Антоновым.