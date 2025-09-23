Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
10:06 хвилин
Абсолютными лидерами по количеству терминалов самообслуживания на украинском рынке являются две финкомпании, а среди банков в топ-3 – только один представитель. Новички рынка стремительно вошли в число крупнейших. Кто в топ-списке по количеству терминалов в Украине?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.