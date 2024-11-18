«Проект свое отработал». Дмитрий Запорожец откроет новый ресторан вместо культового «Жизнь Замечательных Людей». Какие еще изменения готовит основатель First Line Group

За время полномасштабной войны бизнес украинского ресторатора Дмитрия Запорожца сократился с 14 проектов в Киеве и Харькове до шести. Вместо двух из них Запорожец планирует новые заведения, параллельно развивает бизнес в Испании. Ресторатор называет изменения активной фазой трансформации компании с 20-летней историей. Чего ждать от создателя «Любимого дяди» и «Итальянской редакции»?

Основатель семьи ресторанов и гостиниц First Line Group Дмитрий Запорожец, 55, завершил семилетнюю историю киевского заведения «Жизнь Замечательных Людей». Последним днем работы заведения стало 15 октября 2024 года.

«Жизнь Замечательных Людей» дважды становился «Лучшим городским кафе» на ресторанной премии «Соль», занимал 14-е место среди ресторанов Киева на Tripadvisor и имел оценку 4,7 звезды из 5 в Google на основе более 3000 отзывов.

Удастся ли Запорожцу повторить успех после перезапуска этого и других проектов?