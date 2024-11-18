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«Проєкт своє відпрацював». Дмитро Запорожець відкриє новий ресторан замість культового «Життя Чудових Людей». Які ще зміни готує засновник First Line Group

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Дмитро Запорожець /оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

Дмитро Запорожець. Фото надано пресслужбою Фото оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

За час повномасштабної війни бізнес українського ресторатора Дмитра Запорожця скоротився з 14 проєктів у Києві та Харкові до шести. Замість двох із них Запорожець планує нові заклади, паралельно – розвиває бізнес в Іспанії. Ресторатор називає зміни активною фазою трансформації компанії з 20-річною історією. Чого чекати від творця «Улюбленого дяді» та «Італійської редакції»?

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Засновник сім’ї ресторанів і готелів First Line Group Дмитро Запорожець, 55, завершив семирічну історію київського закладу «Життя Чудових Людей». Останнім днем роботи закладу стало 15 жовтня 2024 року.

«Життя Чудових Людей» двічі ставав «Кращим міським кафе» на ресторанній премії «Сіль», посідав 14-те місце серед ресторанів Києва на Tripadvisor та мав оцінку 4,7 зірки з 5 у Google на основі понад 3000 відгуків.

Чи вдасться Запорожцю повторити успіх після перезапуску цього та інших проєктів?

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