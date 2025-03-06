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Колбасы от Косюка. Forbes Ukraine узнал, что МХП будет выпускать куриную ветчину и сосиски «Наша Ряба». Кому из производителей стоит волноваться?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

МХП Юрія Косюка почне виробляти сосиски та ковбасу з курятини під брендом «Наша Ряба» /пресс-служба

Над запуском новой линейки мясо-колбасных изделий полностью из курятины работала команда из 10 человек в течение шести месяцев. Фото пресс-служба

В апреле 2025 года МХП запустит новую линейку продуктов, полностью изготовленных из курятины «Наша Ряба». Среди них – колбаса, сосиски и ветчина. Сначала продукция появится в 400–600 франчайзинговых магазинах компании, затем – в национальных сетях. Хватит ли места для нового игрока на рынке, где работают десятки производителей?

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В портфеле МХП уже есть два мясо-колбасных бренда: «Бащинський» на 100 позиций и «Смачно-Однозначно» – 20 позиций. С апреля компания Юрия Косюка будет выпускать новую линию под брендом «Наша Ряба» – исключительно из курятины.

«Над запуском работала команда из 10 человек в течение шести месяцев», – говорит замглавы правления МХП по маркетингу Олег Шмуляев. Компания искала продукт, который позволит выделиться из числа конкурентов и «закрыть боли» по составу продукции, объясняет он.

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