Колбасы от Косюка. Forbes Ukraine узнал, что МХП будет выпускать куриную ветчину и сосиски «Наша Ряба». Кому из производителей стоит волноваться?

В апреле 2025 года МХП запустит новую линейку продуктов, полностью изготовленных из курятины «Наша Ряба». Среди них – колбаса, сосиски и ветчина. Сначала продукция появится в 400–600 франчайзинговых магазинах компании, затем – в национальных сетях. Хватит ли места для нового игрока на рынке, где работают десятки производителей?

В портфеле МХП уже есть два мясо-колбасных бренда: «Бащинський» на 100 позиций и «Смачно-Однозначно» – 20 позиций. С апреля компания Юрия Косюка будет выпускать новую линию под брендом «Наша Ряба» – исключительно из курятины.

«Над запуском работала команда из 10 человек в течение шести месяцев», – говорит замглавы правления МХП по маркетингу Олег Шмуляев. Компания искала продукт, который позволит выделиться из числа конкурентов и «закрыть боли» по составу продукции, объясняет он.