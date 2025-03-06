Ковбаси від Косюка. Forbes Ukraine дізнався, що МХП випускатиме курячу шинку і сосиски. Чим «Наша Ряба» конкуруватиме з «Глобино» та «Алан»

У квітні 2025 року МХП запустить нову лінійку продуктів, повністю виготовлених з курятини «Наша Ряба». Серед них – ковбаса, сосиски та шинка. Спочатку продукція зʼявиться у 400-600 франчайзингових магазинах компанії, згодом – у національних мережах. Чи вистачить місця для нового гравця на ринку, де працюють десятки виробників?

У портфелі МХП вже є два м’ясо-ковбасних бренди: «Бащинський» на 100 позицій та «Смачно-Однозначно» – 20 позицій. З квітня компанія Юрія Косюка випускатиме нову лінію під брендом «Наша Ряба» – виключно з курятини.

«Над запуском працювала команда з 10 людей упродовж шести місяців», – каже заступник голови правління МХП з маркетингу Олег Шмуляєв. Компанія шукала продукт, який дозволить відокремитись від конкурентів та «закрити болі» стосовно складу продукції, пояснює він.