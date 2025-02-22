Феномен Ferrari. Как самому дорогому автопроизводителю Европы удается доминировать на рынке люксовых автомобилей? Разбор WSJ

Несмотря на спад рынка, капитализация Ferrari в 2023 году достигла $90 млрд. Самый же дорогой серийный автомобиль в истории итальянского автопроизводителя – F80 ценой около $4 млн – невозможно купить. Все 799 единиц гиперкара зарезервированы для топ-клиентов компании. В чем феномен успеха Ferrari, оперирующей на авторынке уже почти 100 лет? Forbes Ukraine пересказывает главное из разбора WSJ
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Новый гиперкар Ferrari стоимостью $3,7 млн представили в октябре 2024-го, но с неожиданностью: он не был доступен для продажи. Все 799 экземпляров F80 заранее зарезервировали для топ-клиентов, среди которых и канадский бизнесмен и инвестор Люк Пуатье. В его собственности уже есть 42 авто Ferrari. Но он считает себя счастливчиком, что получил в свою коллекцию самый дорогой серийный автомобиль в истории итальянской автокомпании. «Быть избранным Ferrari для покупки гиперкара – настоящий рубеж для любого коллекционера», – передает WSJ состояние эйфории Пуатье.
Чтобы купить новый топовый Ferrari, денег недостаточно. Более важны лояльность и длительные отношения с брендом.
Принцип работы Ferrari – производить на одну машину меньше, чем требует рынок. Такая стратегия сделала компанию самым дорогим автопроизводителем Европы. В то время как европейские автопроизводители страдают от слабого рынка, дорогостоящего перехода на электромобили и конкуренции со стороны Китая, капитализация Ferrari в 2023 году достигла $90 млрд. Хотя компания и продала всего 13 752 авто за это время, пишет WSJ. Для сравнения, Volkswagen, выпустивший более 9 млн машин, оценивается на $40 млрд дешевле.
«Мы не просто автомобильная компания. Мы компания люкс-класса, которая также производит автомобили», – рассказывает гендиректор Ferrari Бенедетто Винья.
Ferrari удалось развить свой продукт в сегменте люкс настолько, что его сравнивают не с автопроизводителями, а с элитными брендами. Например, с Hermès, ограничивающим выпуск культовых сумок Birkin, создавая искусственный дефицит и огромный спрос на них.
Авто как инвестиция
Коллекционеры, которые получают доступ к редким автомобилям Ferrari, не просто наслаждаются ими как автолюбители. Это выгодная инвестиция. К примеру, гибридный суперкар LaFerrari, выпущенный в 2013 году тиражом 499 единиц, стоил $1,4 млн. Теперь его стоимость выросла до $3,8 млн.
Новый F80 также продолжает традицию, предлагая 1200 лошадиных сил под капотом и дизайн, вдохновленный болидами Формулы-1. Но перепродать авто не так просто: Ferrari не поддерживает спекуляцию и может подать в суд, если владелец попытается продать авто раньше, чем разрешает контракт, объясняет WSJ.
Прошлой весной брокер по недвижимости в Хьюстоне приобрел Ferrari Purosangue – первый четырехдверный автомобиль Ferrari. Его базовая цена – $460 000, но с дополнительными опциями может превышать $1 млн. Когда брокер перепродал авто, дилер, продавший ему машину, подал в суд, заявив, что тот нарушил договор о преимущественном праве выкупа в течение 12 месяцев. Стороны недавно урегулировали спор без разглашения деталей, пишет WSJ.
Клуб Ferrari
Любой, у кого есть несколько сотен тысяч долларов, может купить стандартный автомобиль Ferrari, если готов ждать несколько лет. Эксклюзивные же модели – только для избранных. Это специальные версии серийных моделей, дизайнерская линейка Icona и редкие гиперкары типа LaFerrari и F80, появляющиеся раз в десятилетие, пишет WSJ. Хотя они составляют всего 7% от всех поставок, такие модели поддерживают спрос на весь модельный ряд Ferrari.
Коллекционеры в среднем покупали 10 новых Ferrari, прежде чем получить право приобрести LaFerrari или Icona, согласно данным Hagerty. Кроме того, клиент должен доказать свою преданность бренду: теперь компания учитывает даже участие в мероприятиях, соревнованиях и ремонте авто в официальных мастерских.
«Мы отслеживаем все», – говорит коммерческий директор Ferrari Энрико Гальера. Некоторые клиенты устают от этой игры. К примеру, Ян Отто, владевший несколькими Ferrari еще с 1980-х, не смог получить право на покупку гиперкара Ferrari Enzo и в конце концов продал все свои машины бренда. Но многие сознательно идут на эти условия, регулярно меняя обычные Ferrari, чтобы не упустить шанс получить эксклюзив.
В борьбе за рынок
McLaren, Bugatti и Lamborghini также выпускают эксклюзивные модели, но не могут повторить феномен Ferrari в превращении культа в прибыль и рыночную стоимость. Porsche пытался применить подобную стратегию после IPO в 2022 году, но акции компании упали на треть на фоне проблем в Китае и неудачной стратегии относительно электромобилей.
Меньшие бренды-производители суперкаров не могут обеспечить стабильные поставки, как Ferrari, что приводит к финансовым затруднениям, отмечает WSJ. Акции Aston Martin потеряли более 95% стоимости с момента IPO в 2018 году, а суверенный фонд Бахрейна в прошлом году полностью выкупил McLaren после значительных убытков.
Успешность на рынке – это не показатель того, что Ferrari не сталкивается с определенными рисками. В отличие от брендов, создающих «вечные» аксессуары, Ferrari вынуждена каждый раз превосходить свой продукт. Однако пока компания продолжает играть по собственным правилам: заказы на ее авто расписаны до конца 2026 года, а стоимость акций продолжает расти.
Чтобы поддерживать высокий спрос, Ferrari и его дилеры активно привлекают покупателей обычных моделей, отсекая ажиотаж вокруг ультрадорогих, отмечает WSJ. Джеймс Чемпион, бренд-менеджер Ferrari в лондонском дилерском центре H.R. Owen, использует проверенную тактику – приглашает «ферраристов» приводить друзей и деловых партнеров на мероприятия.
«Философия Ferrari – это чувство общности и принадлежности к Ferrari Family», – отмечает он.
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