Феномен Ferrari. Как самому дорогому автопроизводителю Европы удается доминировать на рынке люксовых автомобилей? Разбор WSJ

Несмотря на спад рынка, капитализация Ferrari в 2023 году достигла $90 млрд. Самый же дорогой серийный автомобиль в истории итальянского автопроизводителя – F80 ценой около $4 млн – невозможно купить. Все 799 единиц гиперкара зарезервированы для топ-клиентов компании. В чем феномен успеха Ferrari, оперирующей на авторынке уже почти 100 лет? Forbes Ukraine пересказывает главное из разбора WSJ

Новый гиперкар Ferrari стоимостью $3,7 млн ​​представили в октябре 2024-го, но с неожиданностью: он не был доступен для продажи. Все 799 экземпляров F80 заранее зарезервировали для топ-клиентов, среди которых и канадский бизнесмен и инвестор Люк Пуатье. В его собственности уже есть 42 авто Ferrari. Но он считает себя счастливчиком, что получил в свою коллекцию самый дорогой серийный автомобиль в истории итальянской автокомпании. «Быть ​​избранным Ferrari для покупки гиперкара – настоящий рубеж для любого коллекционера», – передает WSJ состояние эйфории Пуатье.

Чтобы купить новый топовый Ferrari, денег недостаточно. Более важны лояльность и длительные отношения с брендом.

Принцип работы Ferrari – производить на одну машину меньше, чем требует рынок. Такая стратегия сделала компанию самым дорогим автопроизводителем Европы. В то время как европейские автопроизводители страдают от слабого рынка, дорогостоящего перехода на электромобили и конкуренции со стороны Китая, капитализация Ferrari в 2023 году достигла $90 млрд. Хотя компания и продала всего 13 752 авто за это время, пишет WSJ. Для сравнения, Volkswagen, выпустивший более 9 млн машин, оценивается на $40 млрд дешевле.

«Мы не просто автомобильная компания. Мы компания люкс-класса, которая также производит автомобили», – рассказывает гендиректор Ferrari Бенедетто Винья.

Ferrari удалось развить свой продукт в сегменте люкс настолько, что его сравнивают не с автопроизводителями, а с элитными брендами. Например, с Hermès, ограничивающим выпуск культовых сумок Birkin, создавая искусственный дефицит и огромный спрос на них.

Авто как инвестиция

Коллекционеры, которые получают доступ к редким автомобилям Ferrari, не просто наслаждаются ими как автолюбители. Это выгодная инвестиция. К примеру, гибридный суперкар LaFerrari, выпущенный в 2013 году тиражом 499 единиц, стоил $1,4 млн. Теперь его стоимость выросла до $3,8 млн.

Новый F80 также продолжает традицию, предлагая 1200 лошадиных сил под капотом и дизайн, вдохновленный болидами Формулы-1. Но перепродать авто не так просто: Ferrari не поддерживает спекуляцию и может подать в суд, если владелец попытается продать авто раньше, чем разрешает контракт, объясняет WSJ.

Прошлой весной брокер по недвижимости в Хьюстоне приобрел Ferrari Purosangue – первый четырехдверный автомобиль Ferrari. Его базовая цена – $460 000, но с дополнительными опциями может превышать $1 млн. Когда брокер перепродал авто, дилер, продавший ему машину, подал в суд, заявив, что тот нарушил договор о преимущественном праве выкупа в течение 12 месяцев. Стороны недавно урегулировали спор без разглашения деталей, пишет WSJ.

Гибридный суперкар LaFerrari в сервисном центре Joe Macari Performance Cars, Лондон. В 2013 году этот автомобиль стоил $1,4 млн. Сегодня его стоимость достигает $3,8 млн Фото Getty Images

Клуб Ferrari

Любой, у кого есть несколько сотен тысяч долларов, может купить стандартный автомобиль Ferrari, если готов ждать несколько лет. Эксклюзивные же модели – только для избранных. Это специальные версии серийных моделей, дизайнерская линейка Icona и редкие гиперкары типа LaFerrari и F80, появляющиеся раз в десятилетие, пишет WSJ. Хотя они составляют всего 7% от всех поставок, такие модели поддерживают спрос на весь модельный ряд Ferrari.

Коллекционеры в среднем покупали 10 новых Ferrari, прежде чем получить право приобрести LaFerrari или Icona, согласно данным Hagerty. Кроме того, клиент должен доказать свою преданность бренду: теперь компания учитывает даже участие в мероприятиях, соревнованиях и ремонте авто в официальных мастерских.

«Мы отслеживаем все», – говорит коммерческий директор Ferrari Энрико Гальера. Некоторые клиенты устают от этой игры. К примеру, Ян Отто, владевший несколькими Ferrari еще с 1980-х, не смог получить право на покупку гиперкара Ferrari Enzo и в конце концов продал все свои машины бренда. Но многие сознательно идут на эти условия, регулярно меняя обычные Ferrari, чтобы не упустить шанс получить эксклюзив.

Ferrari SP3 Daytona 2023 года (серия Ferrari Icona) во время конкурса в Honorable Artillery Company, 4 июня 2024 года, Лондон, Англия Фото Getty Images

В борьбе за рынок

McLaren, Bugatti и Lamborghini также выпускают эксклюзивные модели, но не могут повторить феномен Ferrari в превращении культа в прибыль и рыночную стоимость. Porsche пытался применить подобную стратегию после IPO в 2022 году, но акции компании упали на треть на фоне проблем в Китае и неудачной стратегии относительно электромобилей.

Меньшие бренды-производители суперкаров не могут обеспечить стабильные поставки, как Ferrari, что приводит к финансовым затруднениям, отмечает WSJ. Акции Aston Martin потеряли более 95% стоимости с момента IPO в 2018 году, а суверенный фонд Бахрейна в прошлом году полностью выкупил McLaren после значительных убытков.

Успешность на рынке – это не показатель того, что Ferrari не сталкивается с определенными рисками. В отличие от брендов, создающих «вечные» аксессуары, Ferrari вынуждена каждый раз превосходить свой продукт. Однако пока компания продолжает играть по собственным правилам: заказы на ее авто расписаны до конца 2026 года, а стоимость акций продолжает расти.

Чтобы поддерживать высокий спрос, Ferrari и его дилеры активно привлекают покупателей обычных моделей, отсекая ажиотаж вокруг ультрадорогих, отмечает WSJ. Джеймс Чемпион, бренд-менеджер Ferrari в лондонском дилерском центре H.R. Owen, использует проверенную тактику – приглашает «ферраристов» приводить друзей и деловых партнеров на мероприятия.

«Философия Ferrari – это чувство общности и принадлежности к Ferrari Family», – отмечает он.