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Обострение на Ближнем Востоке, толкающее котировки нефти вверх, может привести к росту цены на бензин и дизель в Украине. Но не сразу и не существенно. Какова математика украинского рынка горючего и есть ли предохранители от скачков цен?
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