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Плюс 1,65 грн на литре. Как конфликт между Израилем и Ираном повлияет на цены бензина и дизеля в Украине

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

1 хв читання

Ціни на нафту і ціни на АЗС /Зображення згенеровано ChatGPT у співавторстві з Анастасією Дейною

Рост цен на нефть не всегда провоцирует рост цен на топливо в Украине, но стабильные цены в таком случае не могут держаться долго. Фото Зображення згенеровано ChatGPT у співавторстві з Анастасією Дейною

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Обострение на Ближнем Востоке, толкающее котировки нефти вверх, может привести к росту цены на бензин и дизель в Украине. Но не сразу и не существенно. Какова математика украинского рынка горючего и есть ли предохранители от скачков цен?

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