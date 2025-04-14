«Сидим на огромном мешке с деньгами». О некачественном газе, 4 млрд грн прибыли без транзита и потере от запуска ОПЗ. Первое интервью руководителя Оператора ГТС Липпы после увольнения

Какой самый большой кейс несанкционированного отбора газа за два последних года? Почему газ некачественный и кто его основной производитель? Как Оператор ГТС планирует зарабатывать после потери $1 млрд за транзит российского газа? Рассказывает Дмитрий Липпа
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