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«Сидим на огромном мешке с деньгами». О некачественном газе, 4 млрд грн прибыли без транзита и потере от запуска ОПЗ. Первое интервью руководителя Оператора ГТС Липпы после увольнения

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

8 хв читання

Дмитро Липпа звільнився з ОГТСУ /предоставлено пресс-службой

Дмитрий Липпа досрочно завершил полномочия главы ОГТСУ 9 апреля 2025 года. Фото предоставлено пресс-службой

Какой самый большой кейс несанкционированного отбора газа за два последних года? Почему газ некачественный и кто его основной производитель? Как Оператор ГТС планирует зарабатывать после потери $1 млрд за транзит российского газа? Рассказывает Дмитрий Липпа

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