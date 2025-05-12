Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Яблоки для США и ЕС. Сергей Тигипко инвестирует $20 млн в переработку фруктов и овощей в Буковине. Что там будет

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Тігіпко ТАС переробка Чернівецька область Індустріальний парк /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Владелец группы TAS Сергей Тигипко. Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Компания Сергея Тигипко «Интерджус Буковина» расширяет производство по переработке яблок в Черновицкой области. Для этого TAS Group купила землю рядом с заводом и приступила к строительству индустриального парка с новым производственным цехом. Как Тигипко планирует выиграть от пошлин США?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні