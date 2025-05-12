Яблоки для США и ЕС. Сергей Тигипко инвестирует $20 млн в переработку фруктов и овощей в Буковине. Что там будет

Компания Сергея Тигипко «Интерджус Буковина» расширяет производство по переработке яблок в Черновицкой области. Для этого TAS Group купила землю рядом с заводом и приступила к строительству индустриального парка с новым производственным цехом. Как Тигипко планирует выиграть от пошлин США?