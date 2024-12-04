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Белоцерковский завод Tribo Константина Ефименко начал производить тормозные колодки для легковых автомобилей

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

С 1 декабря Белоцерковский завод Tribo Константина Ефименко впервые запустил производство тормозных колодок для легковых автомобилей, говорится в материале Forbes Ukraine. Tribo, крупнейший производитель тормозных изделий в Восточной Европе, ранее выпускала колодки только для железнодорожного и крупногабаритного транспорта.

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Ключевые факты

  • До конца 2025 года Tribo рассчитывает захватить около 10% украинского рынка, рассказал Forbes Ukraine СЕО компании Олег Савчук.
  • «В планах уже к концу 2025-го производить 600 различных видов колодок, присутствующих в 70% легковушек на украинском рынке», – отметил Савчук.
  • По его словам, Tribo метит в премиум-сегмент, где необходимо соответствовать высоким стандартам качества.
  • Стратегическая цель, по словам Савчука, состоит в том, чтобы экспортировать тормоза, в частности, европейским автоконцернам.
  • Что сделала Tribo, чтобы зайти в новую нишу, откуда у завода оборудование и персонал, к каким легковым авто компания начала выпускать тормозные колодки, читайте в материале Forbes Ukraine.

Контекст

Tribo Константина Ефименко – ведущий поставщик продукции для тяжелой техники – грузовиков, вагонов, тракторов и прочей спецтехники.

После 24 февраля 2022 года Tribo потеряла 70% продаж. До этого львиную долю продаж компании приносили рынки Беларуси и Центральной Азии.

Благодаря изменению бизнес-модели Tribo удалось нарастить выручку в 2023-м на 15%, до 362,93 млн грн ($9,94 млн). 2021 год группа закончила с выручкой 440 млн грн ($16,12 млн). 40% доходов компании приносит продажа железнодорожных колодок, 30% – тормозных колодок для крупногабаритного автотранспорта.

Украина импортирует 90% тормозных колодок, преимущественно из ЕС, Китая, Турции, по данным Pro-Consulting. В прошлом году продажи этих автомобильных деталей в Украине выросли почти на 50%, до $45 млн.

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