Білоцерківський завод Tribo Костянтина Єфименка почав виробляти гальмівні колодки для легкових авто

З 1 грудня Білоцерківський завод Tribo Костянтина Єфименка вперше запустив виробництво гальмівних колодок для легкових автомобілів, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine . Tribo, яка є найбільшим виробником гальмівних виробів у Східній Європі, раніше випускала колодки лише для залізничного та великогабаритного транспорту.

Ключові факти

До кінця 2025 року Tribo розраховує захопити близько 10% українського ринку, розповів Forbes Ukraine СЕО компанії Олег Савчук.

«У планах вже до кінця 2025-го виробляти 600 різних видів колодок, присутніх у 70% легковиків на українському ринку», – зазначив Савчук.

За його словами, Tribo мітить у преміум-сегмент, де треба відповідати високим стандартам якості.

Стратегічна мета, за словами Савчука, полягає в тому, щоб експортувати гальма, зокрема європейським автоконцернам.

Що зробила Tribo, аби зайти в нову нішу, звідки у заводу обладнання і персонал, до яких легкових авто компанія почала випускати гальмівні колодки, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Контекст

Tribo Костянтина Єфименка – провідний постачальник продукції для важкої техніки – вантажівок, вагонів, тракторів та іншої спецтехніки. Tribo є найбільшим виробником вантажних гальмівних колодок в Україні та продає їх у понад 30 країн світу.

Після 24 лютого 2022 року Tribo втратила 70% продажів. До цього левову частку продажів компанії приносили ринки Білорусі та країн Центральної Азії.

Завдяки зміні бізнес-моделі Tribo вдалось наростити виторг у 2023-му на 15%, до 362,93 млн грн ($9,94 млн). 2021 рік група закінчила з виторгом 440 млн грн ($16,12 млн). 40% доходів компанії приносить продаж залізничних колодок, 30% – гальмівних колодок для великогабаритного автотранспорту.

Україна імпортує 90% гальмівних колодок, переважно з ЄС, Китаю, Туреччини, за даними Pro-Consulting. Торік продажі цих автомобільних деталей в Україні зросли на майже 50%, до $45 млн.