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Быстрый поставщик мемкоинов. Основанная украинцем криптовалюта Solana войдет в стратегический резерв Трампа. Как она попала в корзину с Bitcoin и Ethereum

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

Solana /Shutterstock

Криптовалюта Solana Фото Shutterstock

Как и вся криптоиндустрия, криптовалюта Solana, основанная украинцем Анатолием Яковенко, показывает существенный рост курса после заявлений или решений нового президента США Дональда Трампа. Ранее он выпускал на ее платформе свои мемкоины, сейчас – объявил о планах включить Solana в стратегический крипторезерв страны наряду с четырьмя другими основными криптовалютами. Как проект с украинскими корнями привлек к себе такое внимание?

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«Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира», – так президент США Дональд Трамп охарактеризовал в сообщении в соцсети Truth от 2 марта свой план создать стратегический резерв цифровых активов страны. Он добавил, что в резерв войдут Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Cardano и Solana, основанная украинцем Анатолием Яковенко.

В январе именно на этой платформе Трамп и его жена Мелания выпустили свои мемкоины $Trump и $Melania. «Solana была создана как альтернатива Ethereum, решающая его главную проблему – низкую пропускную способность», – рассказывает СEO Trustee Plus Вадим Груша.

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