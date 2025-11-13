Роботы американской Boston Dynamics уже перемещают коробки в DHL и Lidl, но это только первый шаг, считает CEO компании Роберт Плейтер. Он рассказал на WebSummit, как искусственный интеллект меняет подход к обучению роботов, почему гуманоиды еще долго не появятся в наших домах и какие четыре условия нужны для полной роботизации мира

Мировая нехватка рабочих приведет к потере $8,5 трлн в 2030 году, сказал со сцены крупнейшей IT-конференции WebSummit CEO Boston Dynamics Роберт Плейтер. Его компания, входящая в японскую Hyundai Motor Group, пытается решить эту проблему, создавая роботов.

В его портфолио два робота для перемещения коробок и проверки оборудования на предприятиях. Среди клиентов – почтовый оператор DHL, сеть супермаркетов Lidl, фэшн-ритейлер Inditex и т.д.