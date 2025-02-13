Монетизировать контент. Как продвигать бизнес с помощью Telegram Ads? Инсайты первого года реселлерства Netpeakна на соцплатформе от Александра Гнатюка

Год с тех пор, как украинские резиденты Telegram имеют доступ к маркетинговому инструменту социальной сети – Telegram Ads. Чем он полезен для продвижения продукта, как им пользоваться для увеличения продаж и какие нюансы работы? Опытом сотрудничества с этим инструментом делится руководитель команды по продвижению в Telegram компании Netpeak Александр Гнатюк

Рынок диджитал-рекламы предлагает бизнесам широкий выбор платформ для продвижения. В этом разнообразии Telegram Ads стал новичком, но сразу привлек внимание брендов благодаря уникальному формату и возможностям. Пилотный 2024 год работы этого маркетингового инструмента в Украине стал периодом его активных тестирований, поиска новых подходов и внедрений обновлений. Но это был год вызовов: адаптация инструмента к потребностям украинского рынка, первые ограничения и поиск эффективных решений.

Возможности и обновления

В течение года Telegram усовершенствовал рекламный функционал, добавляя новые возможности для рекламодателей.

Ключевые обновления, ставшие доступными в 2024 году.

Масштабная коммуникация и новые опции в объявлениях

Telegram Ads стал доступен в Украине в январе 2024-го.Параллельно был запущен Telegram-канал первого официального реселлера компании Netpeak, чтобы быть в одном информационном поле, делиться с владельцами бизнеса и специалистами актуальными новостями, кейсами и результатами кампаний.

Тогда же получили обновления и названия кнопок в объявлениях. Рекламодателям доступны 12 вариантов текста для кнопок с внешними ссылками: Open Website, Subscribe, Learn More, Buy, Sign Up и другие. Это помогает точнее настраивать призывы к действию в зависимости от целей вашей кампании.

Дневной лимит расходов стал еще одним шагом к гибкости в управлении бюджетом. Рекламодатели могут устанавливать ежедневный бюджет для каждого объявления и планировать, когда кампания будет стартовать или будет остановлена.

Упрощение управления бюджетом

Функция списания баланса с объявлений в статусе On Hold решила проблему рекламодателей. Если объявление не активно более 10 минут, бюджет можно высвободить без удаления рекламной кампании.

Стали доступны TON-кабинеты для работы с криптовалютой в рекламных кампаниях. В Украине можно создать рекламный кабинет TON, но есть ограничения на показ объявлений для пользователей, находящихся на территории страны.

Появилась реклама для пользователей Telegram Premium, чтобы расширить аудиторию платформы. Объявления могут видеть премиум-подписчики, что увеличивает охват рекламной кампании. Эту опцию можно отключать в настройках.

Продвижение профилей для лучшего взаимодействия с клиентами

Продвижение частных и бизнес-профилей (@username) – важное обновление, укрепившее коммуникацию между бизнесом и клиентами. Благодаря персонализированному подходу бренды получили большее доверие от пользователей и новые инструменты для взаимодействия.

Обновление для CTA и эмодзи

Появилась функция повелительного наклонения Call-to-Action (CTA). Это сделало «призывы к действию» более убедительными, усиливая их эффективность. Также стали вновь доступны эмодзы для ранее запрещенных объявлений.

Запуск Mini Apps и снижение порога входа

В мессенджере теперь доступны Telegram Mini Apps. Они позволяют создавать уникальные функции: опрос, оплату, бронирование и игры. Это новые возможности для взаимодействия с аудиторией и построения воронок продаж.

Снизился и минимальный порог входа в Telegram Ads: с €1500 до €500. Теперь этот инструмент доступен для малого и среднего бизнеса, что открывает новые пути для продвижения брендов в мессенджере.

Новые форматы объявлений и снижение CPM-ставки

Обновился формат объявлений, изменивший подход к продвижению. Рекламодатели могут использовать полноценные изображения и видео вместо привычных текстовых объявлений с кратким описанием и аватаркой канала/бота.

Минимальная CPM-ставка снижена с €1 до €0,5, что уменьшает стоимость рекламного просмотра на 50%.

Появился новый тип объявлений в канале, который интегрируется непосредственно в ленту каналов. Объявление размещается примерно каждые 10 постов и появляется случайно без отдельного функционала для настройки в рекламном кабинете.

Четыре вызова в Telegram Ads

Первым вызовом для нашей команды стало ограничение аудитории в узких нишах. Элитная недвижимость и специфические услуги создавали проблему «выгорания» из-за небольшого объема потенциальных лидов.

Используя Looker Studio и Telemetrio для анализа рядовых аудиторий и избежания повторных показов, удалось оптимизировать таргетинг через интеграцию баз телефонных номеров и разработать новые предложения, которые смогли заинтересовать даже нетипичную аудиторию.

Рост стоимости CPM из-за конкуренции в сегментах e-commerce и криптовалют затруднял достижение желаемой рентабельности. Мы провели A/B тестирование разных форматов креативов, усовершенствовали тексты объявлений с акцентом на сильных CTA, внедрили акции со скидками и розыгрыши для повышения кликабельности.

Бум криптокликеров привел к высокой конкуренции рекламодателей и росту стоимости CPM, появилась проблема низкого трафика. Наш подход включал перенастройку таргетинга с акцентом на тематиках, таких как «инвестиции» и сосредоточение на качественных каналах и сегментах аудитории.

Еще одним вызовом стало отсутствие повелительного призыва к действию (CTA) на старте запуска Telegram Ads. До июня 2024-го объявления в Telegram не могли содержать четких призывов, что негативно влияло на результаты. Наша команда разработала креативные, завуалированные форматы CTA, экспериментировала с текстами для повышения кликабельности. Как только приказный CTA стал доступным, быстро интегрировали эту функцию, что значительно улучшило результаты кампаний.

В 2024 году Telegram Ads стал для Netpeak площадкой для решения комплексных задач в разных нишах. Каждый вызов помог нам отточить подход к созданию успешных кампаний. Теперь в нашем портфеле сотни рекламодателей.

Общие показатели года реселлерства Netpeak:

более 915 млн просмотров рекламы – почти миллиард контактов с потенциальными клиентами;

более 6 млн кликов – каждый из них стал возможностью для нового заказа или подписки;

более 1 млн новых подписчиков получили каналы благодаря рекламе.

Средние метрики рекламных кампаний:

CTR: 0,67%;

стоимость подписчика: €0,64;

конверсия у подписчика: 28,12%.

Такие результаты стали возможны благодаря постоянному поиску оптимальных решений: мы не боялись экспериментировать, тестировать новые форматы, допускать ошибки и делать выводы.

Сотни тестирований и усовершенствование стратегий позволили найти действенные подходы и достичь этих показателей.