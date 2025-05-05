Прощание со Skype. Перевернул индустрию стационарной связи в начале 2000-х, но четверть века спустя проиграл борьбу Zoom и FaceTime. Разбор Businessinsider и The Guardian

Если у вас есть аккаунт в приложении видеозвонков Skype, 5 мая 2025 года у вас есть возможность в последний раз им воспользоваться. Microsoft закрывает сервис после двух десятилетий работы и переводит пользователей в Microsoft Teams. Каким Skype оставляет после себя мир? Главное из разбора Businessinsider и The Guardian

До того, как мы стали привыкать к Zoom и Microsoft Teams, до того, как FaceTime позволил нам в любое время и из любого места дозвониться друзьям или членам семьи, миром интернет-звонков правил Skype.

Революция Skype

Запущенный в Люксембурге в 2003 году, Skype стал первой платформой для голосовых звонков, на тот момент – с помощью компьютеров. Вскоре на платформе появилась и функция видеозвонка, начав эпоху «видеосвязи по требованию», пишет Businessinsider.

Сегодня, 5 мая, спустя почти четверть века после запуска, Skype окончательно прекращает свою работу.

Это не сюрприз. Компания Microsoft в феврале сообщила, что закроет Skype и сосредоточится на сервисе Teams, упрощая коммуникационные решения для пользователей, пишет The Guardian.

Объявление о прекращении работы Skype на компьютере и значок приложения на смартфоне. Skype закрывается после 23 лет работы Фото Getty Images

Благодаря аудио- и видеозвонкам Skype быстро стал популярен. Но ему так и не удалось победить технологическую конкуренцию с современными платформами, например Zoom или Slack, отмечает The Guardian.

Когда пандемия и карантин подпитали потребность в онлайн-звонках для бизнеса, Microsoft активно боролась не за Skype, а за Teams, интегрируя его с другими приложениями Office.

Когда-то видеосвязь онлайн была почти исключительной сферой деятельности Skype. Сервис являлся примером технологического продукта, который был настолько повсеместным, что его использовали как глагол, пишет The Guardian.

Теперь же функцию видеозвонков поддерживают все мессенджеры. А еще есть Zoom и Google Hangouts. Скачал Slack или WhatsApp, и вуаля – то, что когда-то было чудом, стало обыденностью, подчеркивает Businessinsider.

Но для миллениалов Skype был волшебным моментом, а покупка веб-камеры для лэптопа была принципиальным шагом взросления. На заре работы Skype действительно олицетворял будущее.

10 мая 2011 года в Сан-Франциско: во время пресс-конференции гендиректор Microsoft Стив Балмер (слева) пожимает руку гендиректору Skype Тони Бейтсу. Microsoft согласилась купить Skype за $8,5 млрд Фото Getty Images

Неудача с Microsoft

В 2005 году, когда Facebook оценивался всего в $100 млн, Skype приобрела компания eBay за $2,6 млрд. Однако фокус Skype на видеозвонках не соответствовал бизнес-модели eBay, и уже через два года компания списала $1,4 млрд на сервис и начала продавать свою долю, пишет Businessinsider. Около половины акций Skype тогда приобрела частная инвестиционная компания.

Microsoft купила Skype в 2011 году за $8,5 млрд. Это самая большая сделка того времени. К тому моменту ежемесячно сервисом пользовалось 170 млн человек, и к 2016 году их количество возросло до 300 млн человек, отмечает Businessinsider.

Но именно тогда Skype стал терять свою популярность. «Появились конкуренты, которые начали забирать часть рынка, на котором Skype раньше являлся основным инструментом», – говорит Томас Рэндалл, директор Info-Tech Research Group. WhatsApp, Discord и Slack интегрировали обмен сообщениями и видеовызовами для работы, игр и личного использования.

К тому же в 2017 году Microsoft выпустила Teams, и мобильный интерфейс Skype отстал от нового конкурента. «Бренд потерял свою фокусированность», – добавляет Рэндалл.

С началом локдауна в марте 2020 года количество пользователей Skype резко возросло: 40 млн человек совершали звонки ежедневно, что на 70% больше, чем в предыдущем месяце. Но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти Skype, подчеркивает Businessinsider.

В марте 2020 года Microsoft Teams ежедневно использовали 44 млн человек, а к концу года это число возросло до 70 млн человек. Zoom стал еще популярнее, быстро достигнув 300 млн ежедневных пользователей в апреле 2020-го. На 2023 год только 36 млн человек продолжали использовать Skype каждый день, отмечает Businessinsider.

Под руководством Microsoft Skype стал терять свою популярность. Несмотря на обновления и новые функции, такие как возможность одновременно созваниваться со 100 людьми и улучшенный мобильный чат, Skype не смог вернуть лидерство в сфере видеовызовов. Конкуренты усилили свои предложения, а с фокусом Microsoft на Teams значение Skype уменьшалось. Использовать Skype на мобильных устройствах было не так удобно, как приложения соперников, отмечает Businessinsider.

Microsoft не раскрыла The Guardian последние данные о количестве пользователей Skype, отметив, что увольнений работников из-за закрытия сервиса не предусматривается. В то же время компания сообщила, что Teams имеет около 320 млн активных пользователей ежемесячно.

Остановка работы Skype – не провал. «Сервис взлетел в нужное время, продался в идеальное время. То, что он умирает – это часть жизни», – говорит основатель блога HackerNoon Дэвид Смук.

Объявив о закрытии Skype еще в феврале, Microsoft предоставила пользователям возможность до 5 мая перенести свои данные в Teams или экспортировать их.