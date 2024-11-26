Zoom переродится в ИИ-компанию. Что нового предложат пользователям после ребрендинга

Zoom «поднялась» на фоне пандемии: капитализация компании в мае 2020 года превысила $50 млрд, а ее акции за год выросли на 689%.

Подробности

«Мы впервые интегрируем искусственный интеллект и предоставляем современные гибридные решения для работы, позволяющие беспрепятственно сотрудничать», – отметили в компании.

Zoom AI Companion, который является частью Zoom Workplace, подводит итоги встреч, готовит электронные письма и выполняет другие задачи.

В будущем компания планирует сделать этого помощника цифровым двойником, настраиваемым под потребности пользователя, что позволит со временем работать всего четыре дня в неделю.

Компания обещает продолжить развивать интуитивно понятные продукты и будет постепенно переходить к платформе, ориентированной на ИИ.

Контекст

В мае 2023 года Zoom объявил о партнерстве с Anthropic для использования чат-бота Claude на своей платформе, начав с контактных центров. Ранее компания заключила партнерство с OpenAI для встраивания генеративных функций ИИ в продукты Zoom.

Директор по продуктам Смита Хашим отметила, что из-за быстрых изменений в отрасли компания избрала открытый подход, позволяющий интегрировать разные модели ИИ. Она также объяснила, что Zoom применял федеративный подход к ИИ, чтобы использовать разные модели на серверной части.

Партнерство с Anthropic началось с интеграции в программное обеспечение для контакт-центров благодаря точному соблюдению правил искусственного интеллекта. Zoom стремился предоставлять более точные ответы клиентам и избегать придуманных ответов, когда модель не знает правильную информацию.

Компания планировала продолжить сотрудничество с Anthropic и использовать технологии в других продуктах, хотя конкретные сроки выхода на рынок не были озвучены. Кроме того, Zoom не раскрыл, работает ли над собственной моделью LLM, продолжая исследование новых моделей с открытым кодом наряду с OpenAI и Anthropic.